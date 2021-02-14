خليفة بن طحنون يستقبل رئيس أوكرانيا في واحة الكرامة

أبوظبي (وام)

زار فلوديمير زيلينسكي رئيس جمهورية أوكرانيا، أمس، واحة الكرامة، وذلك ضمن الزيارة الرسمية التي يقوم بها للدولة حاليا حيث كان في استقباله الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي.

خليفة بن طحنون خلال استقباله رئيس أوكرانيا (وام)

واستعرض فخامته لدى وصوله مراسم حرس الشرف ثم وضع إكليلا من الزهور أمام نصب الشهيد الذي يتكون من 31 لوحاً يستند كل منها على الآخر كرمز للوحدة والتكاتف والتضامن بين قيادة دولة الإمارات وشعبها وجنودها الأبطال. وقدم الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان خلال جولة قام بها زيلينسكي في مختلف أنحاء الواحة شرحا وافيا عن الواحة ومرافقها التي ترمز إلى بطولات أبناء دولة الإمارات البواسل وتضحياتهم وتعبر عن الكثير من القيم والدلالات الوطنية الجليلة. وفي ختام الجولة قام فخامة فلوديمير زيلينسكي رئيس جمهورية أوكرانيا بتسجيل كلمة في سجل الزوار عبر فيها عن تقديره لشهداء دولة الإمارات العربية المتحدة.