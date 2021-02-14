نصف مليار معاملة رقمية لـ«طرق دبي»

دبي (وام)

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات أن عدد المعاملات الرقمية التي أنجزتها على مستوى خدمات المتعاملين كافة بلغت 528 مليوناً و57 ألفاً و108 معاملات خلال العام 2020، وذلك عبر أربعة محاور هي: الموقع الإلكتروني، والتطبيقات الذكية على الهاتف المحمول، والمساعد الافتراضي «محبوب»، وأجهزة الخدمة الذاتية.

وقال محمد المظرب المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي في الهيئة: إن وصول عدد المعاملات الإلكترونية والذكية خلال العام 2020 إلى أكثر من نصف مليار معاملة يعكس قوة وتطور المنظومة الرقمية التي تتبناها الهيئة في تقديم خدماتها لمختلف شرائح الجمهور.