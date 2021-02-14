تجميل جسر شارع دلما

أبوظبي (الاتحاد)

أنجزت بلدية مدينة أبوظبي أعمال التجميل الطبيعي لجسر شارع دلما، الواقع تحديداً عند تقاطع شارع دلما مع شارع سلطان بن زايد الأول (شارع المرور)، بتكلفة مالية بلغت 3.688.113 درهماً، بهدف تعزيز المشهد الجمالي بما يتماشى مع النهضة العمرانية الشاملة التي تشهدها أبوظبي. وتهتم البلدية اهتماماً كبيراً بالمحافظة على البيئة والغطاء النباتي، وتحرص على زيادة الرقعة الخضراء لإضفاء أبعاد جمالية وبيئية صحية تساهم في تعزيز الصورة المشرقة لمدينة أبوظبي وجودة الحياة فيها. وشملت أعمال المشروع زراعة مجموعة كبيرة من أشجار البونسيانا والياسمين الهندي ذات المنظر الجميل والرائحة العطرة، والتي تتحمل الأجواء الدافئة لمدينة أبوظبي.