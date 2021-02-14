عبدالله آل حامد يزور منصة التطعيم التابعة لـ«مبادلة للرعاية الصحية»

أبوظبي (الاتحاد)

زار معالي عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة أبوظبي، منصة «مبادلة للرعاية الصحية» لتطعيم اللقاح ضد فيروس «كوفيد - 19» والواقعة في الغاليريا في جزيرة الماريا، حيث تم تدشين هذه المنصة بالتعاون مع سوق أبوظبي العالمي، دعماً للمبادرات الوطنية التي ستسهم في تسريع عملية تطعيم المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات للحد من انتشار عدوى فيروس «كوفيد - 19».

وكان في استقبال معاليه كل من حسن جاسم النويس، الرئيس التنفيذي لـ«مبادلة للرعاية الصحية»، وظاهر بن ظاهر المهيري، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل لدى سوق أبوظبي العالمي، حيث قام معاليه بجولة في المنصة التي تقدم خدماتها خلال أيام الأسبوع من الأحد إلى الخميس من العاشرة صباحاً حتى السابعة مساءً. واطلع معاليه على الخدمات التي تقدمها منصة التطعيم وقدرتها الاستيعابية في تقديم 5 لقاحات في الوقت نفسه، وذلك من خلال أخذ المواعيد المسبقة، بما يضمن المحافظة على التباعد الجسدي.

وأشاد معاليه بالدور الرائد الذي تقدمه المنشآت الصحية في إمارة أبوظبي، وسعي مبادلة للرعاية الصحية من أجل تعزيز جودة الخدمات الصحية والعمل جنباً إلى جنب في مواجهة كافة التحديات والتصدي لجائحة «كوفيد - 19»، لافتاً إلى الجهود التي يتم بذلها لتوعية الجمهور بضرورة التطعيم، حرصاً على صحة وسلامة المجتمع، لا سيما الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس ومضاعفاته من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وقال السيد حسن النويس: «يسعدنا الترحيب بزيارة رئيس دائرة الصحة أبوظبي، وإننا في مبادلة للرعاية الصحية نفخر بالمشاركة في البرنامج الوطني للتطعيم، والذي يجسد إمكانات دولة الإمارات وقدرتها على توفير الاستجابة الفعالة بشكل سريع ومرن من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص، فمن خلال تسخير مرافقنا في أبوظبي والعين، وبالتعاون مع شركائنا مثل سوق أبوظبي العالمي، تمكنت (مبادلة للرعاية الصحية) من إتاحة خدمات التطعيم للفئات الأكثر حاجة في مجتمعنا.

وقال ظاهر بن ظاهر المهيري، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل لدى سوق أبوظبي العالمي: «نود أن نتوجه بجزيل الشكر لمعالي عبد الله بن محمد آل حامد على دعمه المستمر وإشرافه، حيث نؤكد التزامنا بدعم جهود توفير المزيد من اللقاحات المضادة لفيروس كوفيد- 19 لمجتمع الأعمال في سوق أبوظبي العالمي ولكافة زوار جزيرة المارية. وإن دولة الإمارات ومن خلال حملة التطعيم الوطنية التي أطلقتها أثبتت دورها وريادتها عالمياً في تبني أفضل السبل الكفيلة بحماية المجتمع ودعم الاقتصاد».

ويتم حجز مواعيد التطعيم للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات الذين يبلغون من العمر 50 سنة أو أكثر، أو من يعانون من الأمراض المزمنة، أو ذوي الهمم. ويمكن للراغبين بحجز موعد تطعيم التواصل عبر البريد الإلكتروني:

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