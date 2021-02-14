صحة الأطفال أولوية منظومتنا الصحية

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة أبوظبي بمناسبة اليوم العالمي لسرطان الأطفال: «في الوقت الذي يشهد العالم أجمع اليوم العالمي لسرطان الأطفال، نؤكد في أبوظبي حرصنا على الحفاظ على صحة الأطفال، كونها حجر الأساس في كل جهودنا وأولوية في منظومتنا الصحية، هذا الحرص يترجم رؤية الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي آمن بأن الأطفال هم بناة الغد وقادة المستقبل، فإعداد الأطفال ليكونوا قادة المستقبل يبدأ بالاهتمام بصحتهم، وتوفير أفضل أوجه الرعاية الصحية لهم».

وأضاف معاليه: «على مستوى العالم، يُشخّص أكثر من 300 ألف طفل سنوياً بالسرطان، الأمر الذي يجعل السرطان أحد الأسباب الرئيسية المودية بحياة الأطفال والمراهقين في أنحاء العالم كافّة، ولكن يمكن حماية فلذات أكبادنا من مرض السرطان بالتركيز على التشخيص المبكر للسرطان بدقة واتباعه بعلاج ناجع، ومن هذا المنطلق حرصنا على إرساء نموذج الرعاية الصحية الأولية الذي يعمل على تقديم رعاية صحية شاملة وملائمة ذات طابع شخصي تلبي جميع احتياجات أفراد الأسرة الصحية ويسهم في تقديم برامج وقائية تركز بشكل أساسي على الوقاية والكشف المبكر للأمراض».

واختتم معاليه: «ستبقى صحة الأطفال ثروة الوطن الأغلى، ونوليهم كل الرعاية والاهتمام لينعموا بحياة صحية سليمة».