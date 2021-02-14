«ضمان» تُطلق «حيّاكم - ثقة» لحجز المواعيد الافتراضية

أبوظبي (الاتحاد)



أعلنت الشركة الوطنية للضمان الصحي - ضمان، إطلاق «حيّاكم - ثقة»، فرع الخدمات الرقمية الذكي الأول من نوعه في قطاع التأمين الصحي على مستوى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وسيحظى مشتركو ثقة بإمكانية حجز المواعيد الافتراضية للتواصل مع أعضاء فريق ثقة لخدمات المتعاملين، ما يُتيح لهم فرصة الاستمتاع بجميع الخدمات المتوافرة في الفروع الفعلية للشركة ضمن بيئة افتراضية بالكامل.

ويُوفر الفرع الذكي المبتكر جميع الخدمات الموجودة ضمن فروع «ثقة»، حيث يعتمد نظام عمله على حجز المواعيد بشكل متطور، يتيح للمشتركين انتقاء الأوقات الأنسب بالنسبة لهم. كما يمكن لعملاء الشركة مشاركة المستندات الخاصة بوثيقة تأمينهم بشكل إلكتروني أثناء إجراء المكالمات المباشرة مع فريق خدمة المتعاملين، حيث سيحصلون على المزايا ذاتها التي يمكنهم الحصول عليها خلال زياراتهم الشخصية إلى فروع الشركة.

وقال حمد عبدالله المحياس، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للضمان الصحي - ضمان: «نفخر بجهود فريقنا التي تسعى لتعزيز الحلول الذكية التي نوفرها للمشتركين والعملاء على حد سواء، حيث يُمثل إطلاق فرع حيّاكم - ثقة الذكي خير دليل على التزام (ضمان) الدائم بالابتكار، ما يسهم في تسهيل فرص الوصول إلى المنتجات والخدمات الخاصة بالشركة.

ويمكن لمشتركي ثقة حجز المواعيد الافتراضية في الفرع الذكي من خلال زيارة موقع «ثقة» الرسمي Thiqa.ae علماً بأن هذه الجلسات مُتاحة من يوم الأحد ولغاية الخميس من الساعة 08:00 صباحاً وحتى تمام 04:00 عصراً.

وتستقبل فروع ضمان الفعلية أبوابها بنسبة 30% من قدرتها الاستيعابية لتقديم الخدمات للمشتركين ممن يُفضلون الحضور الشخصي، استجابةً للتدابير الاحترازية المطبقة للتصدي لجائحة «كورونا».