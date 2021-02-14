«تدوير» تعيد افتتاح كسارة غياثي في منطقة الظفرة

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مركز أبوظبي لإدارة النفايات - تدوير، إعادة افتتاح كسارة غياثي في منطقة الظفرة، ضمن خطة المركز الاستراتيجية الرامية إلى تحقيق الأهداف البيئية المتعلقة بالإدارة السليمة والمتكاملة للنفايات، والتغلب على الزيادة في كمية المخلفات الناتجة عن أعمال البناء والهدم في إمارة أبوظبي. وتصل الطاقة الاستيعابية لمنشأة غياثي إلى 2000 طن من مخلفات البناء والهدم بشكل يومي.

وقال الدكتور سالم خلفان الكعبي، مدير عام مركز أبوظبي لإدارة النفايات - تدوير: إن توجه تدوير لإعادة افتتاح كسارة غياثي، جاء تماشياً مع سعيها المتواصل لتحقيق أهداف رؤية أبوظبي المتمثلة في تحويل 75% من النفايات عن المطامر، ونظراً للنتائج الكبيرة التي حققتها الكسارات التابعة للمركز في إمارة أبوظبي، والتي أعادت تدوير كميات هائلة من مخلفات البناء والهدم، وجعلتها صالحة للاستخدام في مشاريع عملاقة وحيوية في منطقة الظفرة وإمارة أبوظبي، وغيرها من المشاريع في مناطق متفرقة من الدولة، والتي بحد ذاتها كانت إنجازاً كبيراً على مستوى تقليل نسبة النفايات المدفونة وما يتبعه من نتائج إيجابية على الاحتباس الحراري وما يتضمنه من توفير تكاليف اقتصادية كبيرة على الاقتصاد الوطني لإمارة أبوظبي.