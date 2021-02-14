عبدالله بن زايد: العلاقات الإماراتية العمانية تزداد تطوراً ورسوخاً

أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، أن العلاقات الإماراتية العمانية تزداد تطوراً ورسوخاً في ظل دعم ورعاية من قيادتي البلدين الشقيقين، مؤكداً الحرص على تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

جاء ذلك خلال استقبال سموه معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عمان الشقيقة وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها سموه إلى سلطنة عمان.

جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة بين دولة الإمارات وسلطنة عمان وسبل تعزيز مسارات التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة.

كما استعرض سموه ومعالي وزير خارجية عمان عدداً من الموضوعات المتعلقة بمسيرة العمل الخليجي المشترك، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وبحث الجانبان التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19».

وعبر سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء عن تمنياته لسلطنة عمان الشقيقة دوام التقدم والازدهار تحت قيادة جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد سلطان عمان الشقيقة.

حضر اللقاء سعادة محمد سلطان سيف السويدي سفير الدولة لدى سلطنة عمان.



