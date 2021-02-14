الإمارات تقدم أكثر من 5 ملايين و55 ألف جرعة من لقاح «كورونا»

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تقديم 49,967 جرعة خلال الساعات الـ 24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 5,055,231 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 51.11 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح #كوفيد19، وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات، والسيطرة على فيروس «كوفيد - 19».