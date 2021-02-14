خالد بن محمد بن زايد يناقش خطط تنمية وتطوير «Hub71»

زار سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي،Hub71، التي تحتفل بانضمام أكثر من 100 شركة ناشئة إليها خلال أقل من عامين من إطلاقها.

والتقى سموه خلال الزيارة مؤسسي الشركات الناشئة واطلع على تجاربهم في تأسيس شركاتهم الرائدة، وناقش الخطط المستقبلية لتنمية وتطوير المنظومة لتستقطب رواد الأعمال المبتكرين في قطاعات التكنولوجيا ذات الأولوية في الإمارة وخطط Hub71 للشراكات الإقليمية والعالمية كمنصة فريدة من نوعها في مجتمع التكنولوجيا العالمي.

رافق سموه خلال الزيارة كل من معالي محمد شرفاء الحمادي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، رئيس مكتب أبوظبي للاستثمار، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية ومنظومة Hub71، ومعالي أحمد الصايغ، وزير دولة ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، وسعادة الدكتور طارق بن هندي، المدير العام لمكتب أبوظبي للاستثمار، ومعالي خلدون المبارك، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة مبادلة للاستثمار، ووليد المقرب المهيري، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة، وحنان هرهره اليافعي، الرئيس التنفيذي لمنظومة Hub71، وعبدالله أبو الشيخ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Rizek، وجون هنس، الرئيس التنفيذي لشركة Securrency، وفوضيل بنتوريكا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Okadoc.

وتعكس منظومة Hub71، والتي تعد مبادرة رائدة لبرنامج «غداً 21»، التزام إمارة أبوظبي باحتضان مبادرات الابتكار التكنولوجي ومساعدة أصحابها على تأسيس شركاتهم وتحقيق النمو وتعزيز مجتمع تكنولوجي مزدهر وحيوي عبر إقامة الشراكات التي تجمع بين عوامل التمكين الرئيسية، ومساعدة الشركات الناشئة العالمية على تأمين مصادر رأس المال والتوسع في أسواق جديدة خارج أبوظبي.

هذا وارتفع عدد الشركات الناشئة التي جذبتها المنصة منذ يناير 2020 من 35 شركة إلى 102 شركة، محققة بذلك زيادة قدرها 191 في المائة في عام واحد فقط، وباتت المنصة الآن تضم شركات من إسرائيل وكوريا الجنوبية وجمهورية التشيك ونيجيريا، التي انضمت في ديسمبر 2020.



