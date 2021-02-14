محمد بن زايد: الإمارات داعية سلام واستقرار وتعايش في المنطقة والعالم

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الأحد، أن دولة الإمارات داعية سلام واستقرار وتعايش في المنطقة والعالم لإيمانها التام بأن التنمية التي تتطلع إليها الشعوب لا تتحقق إلا في ظل السلام والاستقرار.. ولهذا فإنها تدعو دائماً إلى الحوار والحلول السياسية للمشاكل والصراعات بين الدول في كل مناطق العالم.

جاء ذلك خلال استقبال سموه فخامة فلوديمير زيلينسكي رئيس جمهورية أوكرانيا الصديقة الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة.

ورحب سموه - خلال اللقاء الذي جرى في قصر الوطن - بفخامة الرئيس الأوكراني والوفد المرافق في دولة الإمارات.. معرباً عن ثقته في أن الزيارة ستكون إضافة مهمة إلى مسار علاقات البلدين على مختلف المستويات.

ونقل إلى فخامته تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وتمنياته لبلده الصديق وشعبه دوام التقدم والاستقرار والازدهار.

فيما هنأ فخامة الرئيس فلوديمير زيلينسكي - في بداية اللقاء - صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ودولة الإمارات رئيساً وحكومةً وشعباً بنجاح وصول «مسبار الأمل» إلى كوكب المريخ.. مؤكداً أهمية هذا الإنجاز الاستثنائي في خدمة المجتمع العلمي العالمي والبشرية وأنه إضافة قيمة إلى جهود العالم في مجالات علوم الفضاء.

وأعرب سموه عن بالغ شكره وتقديره لفخامة الرئيس الأوكراني لما أبداه من مشاعر طيبة تجاه النجاح الذي حققته دولة الإمارات بوصول «مسبار الأمل» إلى المريخ.

وبحث سموه وفخامة رئيس أوكرانيا - خلال اللقاء الذي حضره الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.. سبل تعزيز العلاقات الثنائية واستثمار الفرص المهمة المتاحة في البلدين بما يحقق مصالحهما المشتركة.

كما بحث سموه وفخامة فلوديمير زيلينسكي.. مختلف جوانب التعاون التكنولوجي والاقتصادي والتجاري والتنموي بين البلدين، إضافة إلى التطورات المتعلقة بجائحة «كورونا» والجهود المبذوله في مواجهتها وأهمية التنسيق والتعاون بين دول العالم لمعالجة تداعياتها على مختلف المستويات الإنسانية والاقتصادية.

كما استعرض الجانبان.. مجمل القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. أن دولة الإمارات تولي اهتماماً كبيراً بإقامة شراكات فاعلة مع دول العالم الصديقة في مختلف القطاعات.

من جانبه أعرب الرئيس الأوكراني عن شكره وتقديره للدعم الذي قدمته دولة الإمارات إلى المؤسسات الصحية في بلاده لتعزيز قدراتها وجهودها في مواجهة جائحة «كورونا».. مؤكداً حرصه على تنمية مجالات التعاون بين أوكرانيا ودولة الإمارات في ظل الفرص العديدة المتوفرة في مختلف القطاعات.

حضر اللقاء.. سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي، ومعالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ومعالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة دولة للأمن الغذائي، ومعالي يوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأميركية، وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، وسعادة فيصل البناي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في مجموعة التكنولوجيا المتقدمة «ايدج» وعدد من المسؤولين.

كما حضره من الجانب الأوكراني.. معالي ديمترو كوليبا وزير الخارجية، ومعالي أرسين أفاكوف وزير الداخلية، ومعالي رومان ليشينكو وزير الزراعة والأغذية، والسيد أندري ييرماك مدير مكتب الرئيس، والسيد إيهور جوفكفا نائب مدير مكتب الرئيس المستشار الرئيسي في الشؤون الخارجية، وسعادة يوري بولوريز سفير أوكرانيا لدى الدولة.



