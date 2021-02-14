إعلان الفائزين بجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي 2021

أعلنت جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي اليوم عن الفائزين في الدورة الثالثة عشرة 2021 ضمن فئات الجائزة وفقاً للمعايير والآليات الدولية المتبعة وبناء على تقرير اللجنة العلمية وتحكيم الأعمال المشاركة واعتماد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس أمناء الجائزة.

وأعرب معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان عن تقديره للعناية السامية التي تلقاها الجائزة من القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ما دفع الجائزة قدماً كي تتبوأ موقعها الريادي الذي وصلت إليه على المستوى المحلي والعربي والدولي وساهم في تعزيز دور الإمارات في خدمة شجرة نخيل التمر والابتكار الزراعي حول العالم.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي افتراضي عقده الدكتور عبد الوهاب زايد ، أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي اليوم عبر المنصة الافتراضية "zoom" بحضور الدكتور هلال حميد ساعد الكعبي عضو مجلس أمناء الجائزة وعدد من أعضاء اللجنة العلمية للجائزة.

وجاءت النتائج على النحو التالي .. "فئة الدراسات المتميزة والتكنولوجيا الحديثة" : الفائزة الدكتورة سارة سالون ، قسم البحث والتطوير ، منظمة هداسا الطبية ، دولة إسرائيل عنوان البحث: "أصول ورؤى في نخيل تمر يهودا بناءً على التحليل الجيني باستنبات بذور عتيقة والدراسات الشكلية"، وفي فئة المشاريع التنموية والانتاجية الرائدة "مناصفة" بين مؤسسة بوجبل لتحسين قطاع نخيل التمر بالجمهورية التونسية والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة والأراضي القاحلة "ايكاردا" .. عن مشروع بعنوان " تطوير أنظمة إنتاج نخيل التمر المستدامة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" شراكات بين الإنتاج العام والخاص لتصنيع وتسويق نخيل التمر النابضة بالحياة.

وفي فئة الابتكارات الرائدة والمتطورة لخدمة القطاع الزراعي"مناصفة" بين شركة طيبة للصناعات الهندسية/ دولة الإمارات ومكائن وأجهزة النخيل والتمر - تصميم وتصنيع شركة طيبة للصناعات الهندسية".. والدكتور عقيل هادي عبدالواحد / كلية الزراعة جامعة البصرة / العراق عن مشروع " تصميم وبناء آلة التلقيح الإلكترونية الذكية لنخيل التمر والسيطرة عليها عن بعد باستخدام انترنيت الاشياء "IOT" "، وفي " فئة الشخصية المتميزة في مجال النخيل والتمر والابتكار الزراعي" كانت "مناصفة" بين الدكتورمحمد هاش محمد عبدالله/ الجمهورية الإسبانية والدكتور وليد عبد الغني كعكة / الجمهورية العربية السورية.

وقال الدكتور عبد الوهاب زايد: "إن الجائزة خَطَتْ ومنذ انطلاقتها خطوات كبيرة بمباركة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" مؤسس الجائزة وراعيها وتَشَرَّفَتْ بأنها تحمل اسم سموه وهذا ما ألقى على عاتقنا مسؤولية كبيرة للانطلاق نحو آفاق أوسع وتحقيق الريادة لتصبح الجائزة الأولى من نوعها على مستوى العالم ".

من جهته أكد الدكتور هلال حميد ساعد الكعبي أن جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي قد تميزت في دورتها الثالثة عشرة بمجموعة من النقاط أَبْرَزُهَا أنه وصل عدد المتقدمين إلى 153 مرشحا يمثلون 28 دولة حول العالم حيث سجلت فئة البحوث والدراسات المتميزة كعادتها أعلى نسبة مشاركة بلغت 56 مشاركا تلتها فئة الابتكارات الرائدة 42 مشاركا وفئة الشخصية المتميزة 30 مشاركا وفئة المشاريع التنموية 20 مشاركا علماً بأن منهجية العمل في الأمانة العامة للجائزة تتسم بالشفافية العالية والحيادية التامة.

وأضاف الدكتور هلال أنه على الرغم من استمرار الجائحة الدولية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" التي تركت تداعياتها على كافة الدول والمؤسسات وقطاع الأعمال وغيرهم في مختلف أصقاع الأرض إلا أن عجلة العمل في الجائزة لم تتوقف بل حققت الكثير رغم التزامها بكافة الإجراءات الاحترازية بدولة الإمارات.