الإمارات تحرز برونزيتين في «عربية الرجبي»





رضا سليم (دبي)



أحرزت الإمارات ميداليتين برونزيتين في البطولة العربية السادسة لسباعيات الرجبي التي أسدل عليها الستار بملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية بعدما نجح منتخب الرجال في الفوز بالميدالية البرونزية الأولى بعد منتخب مصر صاحب الأرض البطل ومنتخب لبنان، فيما حل في المركز الرابع سوريا والخامس ليبيا والسادس العراق والسابع السودان والثامن فلسطين فيما نجح منتخب السيدات في إحراز الميدالية البرونزية الثانية وجاء ثالثا بعد مصر بطل السيدات وسوريا الوصيف فيما حل رابعاً العراق.

حضر اليوم الختامي للبطولة الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة المصري والدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية والمهندس شريف العريان الأمين العام للجنة الأولمبية لماصرية وقيس الظالعي رئيس الاتحادين العربي والآسيوي للرجبي.

وأسدل الستار عن البطولة بكلمة قيس الظالعي رئيس الاتحاد العربي موجها الشكر إلى جمهورية مصر العربية على حسن التنظيم المشرف واللائق وأثنى على كافة الجهود التي قامت بها الأكاديمية ودعم الوزارة وكافة الجهات السيادية والوصول بالبطولة إلى هذا الوجه المشرف الذي ظهرت عليها متمنياً التوفيق لجميع المنتخبات العربية التي قدمت مستويات جيدة في البطولة مشيراً إلى أن إقامة الحدث العربي في ظروف جائحة كورونا هو تحد جديد ومكسب للرجبي العربي وتأكيد على أن البطولات العربية لن تتوقف.



