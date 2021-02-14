رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون رئيس وزراء إيطاليا بمناسبة أدائه اليمين الدستورية

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى دولة ماريو دراغي بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيسا لوزراء الجمهورية الإيطالية.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى دولة ماريو دراغي.