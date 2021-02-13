الإمارات تستعرض جهودها في اجتماعي لجنتي المرأة العربية ووضع المرأة بالأمم المتحدة

أبوظبي (الاتحاد)

شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة في نورة خليفة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام في اجتماع لجنة المرأة العربية الافتراضي، الدورة الأربعون (40) برئاسة جمهورية جيبوتي والاجتماع الإقليمي التحضيري للدورة (65) للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة على هامش أعمال لجنة المرأة العربية، وذلك يومي 10و11 فبراير 2021 عبر المنصة الرقمية.

حيث نقلت من خلال كلمة لها في الاجتماع تحيات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، مثمنة دور قطاع الشؤون الاجتماعية «إدارة المرأة والأسرة والطفولة» ولجنة المرأة العربية في جامعة الدول العربية في دعم وتمكين المرأة العربية في جميع المجالات وخاصة في ظل الظروف الراهنة التي يعيشها العالم جراء تداعيات فيروس «كورونا».

وأكدت خلال الاجتماع على إسهامات دولة الإمارات العربية المتحدة في سياسات تمكين المرأة على الأصعدة كافة، وفي مجال مكافحة جائحة «كوفيدـ 19»، مؤكدة على دور حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بكل طاقاتها المخلصة، للتصدي لجائحة كوفيد-19 داخل الدولة وخارجها، من خلال إطلاق شعار مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة «لا تشلون هم» لجميع المواطنين والمقيمين، وإطلاق الحكومة حملة لتلقيح جميع أفراد المجتمع المواطنين والمقيمين ضد الفيروس مجاناً مع تقديم كافة التسهيلات، إلى جانب إطلاق برنامج فاطمة بنت مبارك للتطوع، عيادات صحة المرأة الافتراضية العالمية للتطبيب عن بُعد، كأول مبادرة دولية للتطبيب الافتراضي تقدم خدمات تشخيصية وعلاجية ووقائية مجانية للنساء في مختلف دول العالم، بإشراف أطباء الإمارات من المتطوعين في برنامج القيادات التطوعية الشابة.

وعلى صعيد مجال التوازن بين الجنسين، أشارت السويدي إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تمكنت من تحقيق نجاحات عالمية متواصلة بمختلف القطاعات وعلى المستويات كافة، والتي عكست أولوية هذا الملف ضمن الأجندة الوطنية التي تترجم رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز الدور الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للمرأة.

وبالحديث عن أبرز إنجازات دولة الإمارات حديثاً، أضافت السويدي: «وكلنا فخر واعتزاز كإماراتيين وعرب بما قدمته معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، قائدة مهمة دولة الإمارات إلى كوكب المريخ، يُعد نموذجاً مشرفاً للمرأة الناجحة والملهمة والمتطورة في أصعب مجالات العلوم والتكنولوجيا، الأمر الذي أحدث تغييراً إيجابياً في النظرة العالمية للمرأة العربية والمسلمة».

كما قامت بإبراز جهود دولة الإمارات في مجال تدريب النساء في المجالين العسكري والأمني من خلال تسليط الضوء على البرنامج التدريبي حول المرأة والأمن والسلام والذي أطلق عليه لاحقاً اسم «مبادرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن».