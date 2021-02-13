«طرق دبي» تدشن منصتها الإلكترونية لمعلومات القطارات

دبي (وام)

دشن معالي مطر محمد الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، المنصة الإلكترونية للمعلومات الهندسية عن القطارات، التي تضم قرابة 800 ألف مستند لأصول الخطين الأحمر والأخضر لمترو دبي، وتضم بيانات عن مؤسسة القطارات والجهات ذات العلاقة من استشاريين ومقاولين ومنفذين للمشاريع والشركة المشغلة للقطارات بالإضافة إلى الجهات المتأثرة.

وقال الطاير: إن المنصة تسهم في ضمان دقة المعلومات وسهولة وسرعة الوصول إليها وتوثيق التغييرات الهندسية على الأصول، وتوفير خيارات متعددة لإدارة البيانات، مشيراً إلى أن الهيئة انتهت من تدريب الجهات المستفيدة من المنصة، وإصدار الأدلة الفنية التي تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية وربط المنصة مع نظام الصيانة، وستجري خلال الربع الأول من العام الجاري أتمتة جميع عمليات إدارة التغييرات الهندسية وعمليات إدارة التشغيل والصيانة، كما سيُستكمل في الفترة القادمة تحميل المستندات المتعلقة بترام دبي ومسار 2020.