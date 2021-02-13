بدء التعليم الواقعي وفقاً لرغبة أولياء الأمور اليوم

دينا جوني (دبي)

تبدأ اليوم العودة التدريجية للتعليم الواقعي في المدارس الحكومية في مناطق الدولة، وفقاً للقرار الذي أصدرته وزارة التربية والتعليم، بالتنسيق مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي. وتُستثنى من هذا القرار إمارتا الشارقة وعجمان، حيث قرر الفريقان المحليان لإدارة الأزمات والكوارث فيهما، بالتعاون مع الوزارة، تعليق الدراسة داخل المدارس الحكومية والخاصة والحضانات.

وشرحت وزارة التربية والتعليم في تصريح لـ «الاتحاد»، أنه لإدارات المدارس الحكومية في مناطق الدولة، أن تقرر إمكانية التعليم الواقعي من عدمه بناء على رغبة أولياء الأمور وقرارهم في إرسال أولادهم إلى المدرسة أو بقائهم في المنزل لاستكمال التعليم عن بُعد. ولفتت إلى أن المدارس ستلتزم بنتائج الاستبيان التي شارك فيها أولياء الأمور والتي تغطي الطلبة في مختلف المراحل الدراسية، وستعمل على إدارة عودة الطلبة بالشكل الذي تراه مناسباً.

وقد أوضحت إدارة الأزمات في كلتا الإمارتين أن قرار تعليق الدراسة يأتي استمراراً لاهتمام القيادة الرشيدة بأبنائها الطلبة والطالبات، وحرصها على صحتهم وسلامتهم، وتوفير البدائل المناسبة لاستمرار التعليم عن بُعد، لضمان لضمان الأمن الصحي الشامل.

وقد عملت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي على مراجعة وتقييم الإجراءات الاحترازية القائمة والمتبعة في المدارس، وتحديثها حسب متطلبات الوضعي الصحي، وستواصل المؤسسة في تطبيق التعليم الهجين للعام الدراسي الجاري والذي يتميز بالمرونة والديناميكية. وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت أن منظومة التعليم الواقعي ستستمر حتى نهاية العام الدراسي الحالي، وضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة لمنع تفشي «كوفيد - 19»، مع الأخذ في الاعتبار أن المجال سيظل مفتوحاً أمام أولياء الأمور في حرية الاختيار بين التعليم «المباشر»، و«عن بُعد» لأبنائهم، بحسب ما يتناسب مع أوضاعهم وظروفهم. وقد أبلغ عدد من المدارس الحكومية نهاية الأسبوع الماضي أولياء الأمور عبر رسائل نصية عن استكمال التعليم عن بُعد في 14 فبراير، بحسب نتائج الاستبيان، على أن يتم إعلامهم لاحقاً بالمستجدات.