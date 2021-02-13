«دبي للمرأة» تواصل تنفيذ برنامج الإرشاد المهني

دبي (وام)

تواصل مؤسسة دبي للمرأة تنظيم «برنامج الإرشاد المهني»، بالتعاون مع سفارات دول الشمال الأوروبي في الدولة الذي انطلقت فعالياته في شهر أكتوبر الماضي تحت شعار «إماراتيات على مسيرة النجاح»، بمشاركة 33 موظفة من القطاعين الحكومي والخاص والقطاع شبه الحكومي في الدولة في إطار جهودها لتعزيز القدرات القيادية والمهنية للمرأة الإماراتية.

وعقدت المؤسسة، على مدى الأشهر الأربعة الماضية، العديد من الاجتماعات الفردية عبر «الإنترنت» بين الموظفات الإماراتيات المشاركات في البرنامج والموجهات والموجهين وهم من القياديين بالقطاعين الحكومي والخاص في دول الشمال الأوروبي والذين ينتمون لتخصصات مختلفة.

وتمت خلال الاجتماعات، مناقشة العديد من القضايا والموضوعات، إضافة لتبادل المعرفة والخبرات، بما يسهم في تحقيق هدف البرنامج في صقل المهارات المهنية والذاتية والقيادية للمشاركات فيه، تماشياً مع أهداف المؤسسة، وانطلاقاً من رؤية وتوجيهات حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، بالعمل على الارتقاء بقدرات المرأة، وزيادة مشاركتها في سوق العمل، من خلال برامج مبتكرة تراعي أفضل المعايير وممارسات العمل، ما يسهم في استقطاب الكفاءات النسائية الإماراتية في مختلف المجالات، وتعزيز مساهمتها شريكاً رئيسياً في التنمية بالقطاعات كافة انسجاماً مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة للدولة. وعبرت شمسة صالح المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة عن اعتزازها بما حققته المرأة الإماراتية من نجاحات وإنجازات في مختلف المجالات، بفضل دعم القيادة الرشيدة للمرأة واستثمار قدراتها وإيمانها بحقها في العمل، إلى جانب مسؤوليتها الاجتماعية والأسرية وإدراك المرأة الإماراتية نفسها لأهمية دورها في تقدم بلدها وتحليها بالانتماء والمسؤولية.

من جانبها، أعربت سلطانة سيف مدير إدارة تطوير المرأة بمؤسسة دبي للمرأة عن سعادتها بالنتائج الإيجابية التي حققتها الاجتماعات الفردية خلال الفترة الماضية بين المشاركات في البرنامج والمرشدين والمرشدات، بما يتماشى مع حرصنا على تحقيق أقصى استفادة منه لهؤلاء المشاركات وهن في بداية مسيرتهن الوظيفية من خلال تزويدهن بالخبرة اللازمة لبناء القدرات واكتساب المهارات الشخصية والمهنية، مشيرة إلى أن هذه الاجتماعات الفردية سوف تتواصل حتى شهر نوفمبر المقبل، حيث سيتم تسليم شهادات التخرج في مقر معرض «إكسبو 2020 دبي».