ميثاء آل نهيان: «وناسة» تدعم التآخي المجتمعي

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت الشيخة ميثاء بنت أحمد بن مبارك آل نهيان رئيسة مجلس إدارة مؤسسة ميثاء بنت أحمد آل نهيان للمبادرات المجتمعية والثقافية، نجاح مبادرة «وناسة» التي أطلقتها المؤسسة مؤخراً بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وبالتزامن مع اليوم العالمي للأخوة الإنسانية، في التأكيد على روح المحبة والتآلف والتآخي الإنساني بين كل من يحيون على أرض الإمارات مهما اختلفت ثقافاتهم وانتماءاتهم.

وقالت: استهدفنا في إطار مسؤولية المؤسسة الإنسانية تجاه الأشقاء، ترسيخ قيم التسامح والتآلف والتآخي الإنساني، والتي تعد أبرز شيم أهل الإمارات، فرؤى قيادتنا الرشيدة عودتنا على أن لا نألو جهداً في تعزيز أواصر الأخوة، والترابط، والتلاحم والتعاضد، وثمنت جهود فريق «نعمل نخلص للعمل التطوعي» الذراع التطوعية الخاصة بالمؤسسة في إنجاح المبادرة.

ومن جانبهم، أعرب عدد من المقيمين في المدينة عن سعادتهم بالمبادرة، مؤكدين أن الإمارات هي وطن الإنسانية ووطنهم الثاني الذي قدم لهم كافة سبل رعاية والدعم النفسي والاجتماعي لهم ولأسرهم في أشد الظروف، وما زال يشملهم بعطائه.

وقال أحمد علي: سبق لمؤسسة الشيخة ميثاء آل نهيان، وأن أقامت فعاليات مبهجة لأطفالنا خلال عيد الأضحى الماضي، ضمن مبادرة «بين أهلكم»، واليوم المؤسسة تواصل عطاءها الإنساني ضمن مبادرة «وناسة».

أما منير هابيس، فقال: ما نشهده من عطاء إنساني متوالٍ ورعاية اجتماعية، ليس بغريب على مجتمع الإمارات.