21 ألف ذبيحة في مسالخ أم القيوين

سعيد أحمد (أم القيوين)

استقبلت مسالخ بلدية أم القيوين، خلال العام الماضي 21 ألفاً و359 ذبيحة، خضعت جميعها للفحص قبل وبعد الذبح، للتأكد من صلاحيتها.

وقالت بلدية أم القيوين، إنها اتخذت إجراءات الوقاية والسلامة للحد من انتشار فيروس «كورونا» أثناء عملية الذبح، ووضعت تعليمات واشتراطات للالتزام بالتباعد الجسدي، والتقليل من حضور الجمهور للمسالخ.

وأشارت إلى أنها لديها 3 مسالخ في منطقة الابرق والخور وفلج المعلا، وفريقاً من الأطباء البيطريين المتخصصين في فحص المواشي، بالإضافة إلى قصابين تم تدريبهم على كيفية التعامل مع الذبائح في ظل جائحة فيروس «كوفيد-19»، والحد من انتشاره.

وأضافت أن آلية العمل في المسالخ تتم عن طريق ترقيم الذبيحة، لتسهيل الإجراءات على الجمهور، خصوصاً في أوقات الازدحام مثل شهر رمضان والأعياد والمناسبات، لافتة إلى أن الذبح داخل المقصب يحفظ للمستهلكين حقهم في الحصول على ذبيحة سليمة وصالحة للاستخدام. وأكدت البلدية أنها تقوم بتجهيز المسالخ في كل عام، وتستعد مبكراً لاستقبال الأضاحي من الجمهور والجمعيات الخيرية، وتنفذ حملات تفتيشية على أسواق المواشي، للتأكد من سلامتها قبل وبعد الذبح، وخلوها من الأمراض، حفاظاً على صحة وسلامة المستهلك. ودعت بلدية أم القيوين، أفراد المجتمع بضرورة الالتزام بالذبح داخل المسالخ، وعدم الاستعانة بالقصابين الجائلين، نظراً لعدم اتباعهم اشتراطات الوقاية والسلامة ولا يراعون النظافة، كما أنها تخلصهم من مخلفات الذبائح تشكل خطراً على صحة الإنسان وتضر بالبيئة.