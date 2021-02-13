«مسبار الأمل» أول رحلة تصل إلى المريخ 2021

آمنة الكتبي (دبي)

ينطلق مسبار الأمل في مدار المريخ كأول رحلة تصل خلال العام الجاري، فيما نجح المسبار الصيني «تيانوين-1» في الوصول إلى الكوكب الأحمر، وسيحط على سهل مسطح يقع داخل حوض يعرف باسم (يوتوبيا) شمال خط استواء المريخ، وستدرس جيولوجية المنطقة، من على السطح وما تحت السطح. وتعد مهمة «مسبار الأمل» الوحيدة التي توفر صورة متكاملة للغلاف الجوي للمريخ وعلى مدار اليوم خلال الفصول المختلفة على الكوكب، حيث تم تحديد الأهداف العلمية للمسبار مع المجتمع العلمي العالمي والمهمات الأخرى، وذلك لتوفير معلومات جديدة تضيف لما هو موجود، لكشف أسرار الكوكب الأحمر المريخ.

المسبار الصيني

فيما تختلف مهمة المسبار الصيني، حيث سيقضي المسبار شهرين إلى ثلاثة أشهر للقيام بمسح لمواقع الهبوط المحتملة، مستخدماً كاميرا عالية الدقة للاستعداد للهبوط في مايو القادم. ويعد الجزء الأكثر تحدياً خلال هذه المهمة هو الهبوط السلس، وهو عملية مستقلة للمسبار ستستمر ما بين سبع إلى ثماني دقائق. وتم إطلاق مسبار Tianwen-1 إلى المريخ في 23 يوليو الماضي بصاروخ «تشانجين - 5» من مطار «واجان» الفضائي في جنوب الصين، ويبلغ وزن المسبار 5 أطنان، بما فيه 1.3 طن لوزن منصة الهبوط و3.7 طن لوزن المحطة المدارية، وتم تزويد المسبار بـ 13 جهازاً حديثاً لقياس مواصفات المريخ. وسيستخدم المسبار شكله الديناميكي الهوائي ومظلة وصاروخاً كابحاً لإبطاء سرعته وأرجلاً مخففة للصدمات عند الهبوط. وبعد الهبوط، سيتم إطلاق مركبة التجوال للقيام بالاستكشاف العلمي مع عمر افتراضي متوقع لا يقل عن 90 يوماً مريخياً، حوالي ثلاثة أشهر من أيام الأرض، وستقوم المركبة المدارية، وعمرها التصميمي عام مريخي واحد، أي حوالي 678 يوماً من أيام الأرض، بنقل الاتصالات لمركبة التجوال خلال قيامها بأعمال الرصد العلمي.

وتسعى الصين إلى إنزال مستكشف على سطح المريخ لجمع بيانات عن المياه الجوفية، وربما علامات على وجود حياة قديمة، وفقاً لوسائل إعلام رسمية.

وفي حال نجحت مهمة «تيانوين-1» في إنزال روبوت على سطح المريخ، ستجعل من الصين أول بلد في العالم يتمكن من الوصول إلى مدار هذا الكوكب والهبوط على سطحه وإنزال روبوت عليه في أول مهمة لها إلى الكوكب الأحمر.

المسبار الأميركي

كما سيصل مسبار برسفيرنس الأميركي في 18 فبراير الجاري، حيث تم الإطلاق في 30 يوليو الماضي في مركز الإطلاق بقاعدة كاب كانافيرال في فلوريدا، ويهدف لاكتشاف آثار لجراثيم قديمة كان يعج بها الكوكب الأحمر على الأرجح قبل ثلاثة مليارات سنة.

ويقوم برسفيرنس بأخذ حوالي ثلاثين عينة من صخور المريخ ويضعها في أنابيب ستعيدها مهمة أميركية أوروبية مقبلة إلى الأرض في 2031 على أقرب تقدير، وبني الروبوت الجديد في مختبرات «جيت بروبالشن لابوراتري» الشهيرة التابعة لناسا في باسادينا في ولاية كاليفورنيا، وهو نسخة محسنة عن كوريوسيتي، ويتمتع بست عجلات أكثر متانة وبسرعة أكبر وذكاء محسن، ويتمتع بخاصية القيادة الذاتية مسافة 200 متر يومياً.

ويبلع طوله ثلاثة أمتار ووزنه طناً، ويتمتع بـ19 كاميرا وجهازي مايكروفون قد يسجلان أصواتاً مريخية للمرة الأولى، وهو مجهز بذراع آلية طولها متران، ويشحن بطارياته مولد يعمل بالبلوتونيوم.

3 رحلات

ويستقبل كوكب المريخ خلال العام الجاري 3 رحلات إلى مداره، وهي مهمة دولة الإمارات «مسبار الأمل»، والمسبار تيانوين- 1 الصيني، والمسبار برسفيرنس الأميركي، وتجيب المهمات إلى الكوكب الأحمر على العديد من التساؤلات حول وجود بيئة حية على سطحه، وأدت عوامل التعرية إلى تغيير الكوكب بشكل جذري، وبدوره سوف يكشف مسبار الأمل عن رؤى جديدة بشأن آلية عمل الغلاف الجوي للكوكب، وسيقدم دراسة شاملة عن مناخ كوكب المريخ وطبقات غلافه الجوي المختلفة عندما يصل إلى الكوكب الأحمر، لمنح العلماء نظرة أعمق عن ماضي ومستقبل كوكب الأرض، وإمكانات إيجاد حياة على كوكب المريخ والكواكب الأخرى. ويعد المريخ أو الكوكب الأحمر هو الكوكب الرابع من حيث البعد عن الشمس في النظام الشمسي، وهو الجار الخارجي للأرض ويصنف كوكباً صخرياً، من مجموعة الكواكب الأرضية (الشبيهة بالأرض)، وهو عالم من الصحراء الباردة، كما أنه نصف حجم الأرض فقط، وتبلغ درجة حرارة السطح العليا 27 درجة مئوية والصغرى 133- درجة مئوية، ويتكون غلاف المريخ الجوي من ثاني أكسيد الكربون والنيتروجين والآرغون وبخار الماء وغازات أخرى، وتعد الأيام والفصول السنوية مماثلة للفصول الموجودة في الأرض، لأن فترة الدوران وإمالة محور الدوران متشابهتان للغاية.