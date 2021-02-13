جامعة خليفة: إطلاق «ظبي سات» 20 فبراير الجاري

أبوظبي (وام)

أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، أمس، جاهزية «ظبي سات»، القمر الصناعي المصغر الذي تم تصميمه وتطويره على أيدي طلبة الجامعة، وبدعم من شركتي «الياه سات» للاتصالات الفضائية «الياه سات» وشركة «نورثروب غرومان» العالمية، للانطلاق إلى الفضاء في 20 فبراير الجاري من مركز «والوبس فلايت» في ولاية فيرجينيا الأميركية على متن صاروخ «أنتاريس» التابع لشركة «نورثروب غرومان».

وتكمن المهمة الرئيسة للقمر الصناعي في توفير الفرصة للطلبة لتصميم نماذج البرمجيات المتعلقة بأنظمة التحكم، وتحديد الاتجاهات وتوظيفها واختبارها، حيث تم العمل على هذا المشروع في مختبر «الياه سات» للفضاء في مركز جامعة خليفة لتكنولوجيا الفضاء والابتكار.

ويسعى «ظبي سات» إلى تقييم استراتيجيات تحديد الاتجاهات وأنظمة التحكم واختبارها من خلال التقاط الصور باستخدام كاميرا رقمية يتم توجيهها في مسارات محددة، وتساهم خوارزميات تحديد الاتجاهات وأنظمة التحكم في تعزيز مستوى دقة تحديد اتجاهات القمر الصناعي وزمن استجابته للتغيرات التي تطرأ على الاتجاهات، مقارنة مع الخوارزميات التقليدية الأخرى. أما فيما يتعلق بنظام المصادر، فإن «ظبي سات» يحتاج لمقدار طاقة أقل بكثير من نظرائه لتحقيق الاتجاهات المستهدفة، وفي حال نجح بذلك، ستشكل تلك الخوارزميات مرجعاً معتمداً يمكن الاستعانة به في مجال مهمات الأقمار الصناعية مستقبلاً.