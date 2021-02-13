مشـاريع بنية تحتية في مدينة زايد بالظفرة

إيهاب الرفاعي ( منطقة الظفرة )

تنفذ بلدية منطقة الظفرة أعمال البنية التحتية في عدد من الأحواض بمدينة زايد، وإضافة أعمال لمداخل ومواقف فلل المواطنين وبعض المساجد بالمدينة، وتتضمن أعمال البنية التحتية إنشاء شبكات للصرف الصحي، وتصريف مياه الأمطار، وشبكات مياه الشرب، وإنارة الطرق الداخلية، وشبكات الري، ونظام مكافحة الحريق، ومحطات الكهرباء، وأرصفة المشاة، ومواقف السيارات، وغيرها وفقاً لأرقى المواصفات وأعلى المعايير العالمية.

ومن المتوقع الانتهاء من نطاق الأعمال الأساسية خلال الربع الأول من العام المقبل، أما بعض الأعمال الإضافية فيتطلب إنجازها خلال فترة أقل من الربع الثاني من العام الحالي2021، وتهدف مشاريع البنية التحتية إلى تعزيز كفاءة إدارة الأصول والبنى التحتية والمرافق العامة والحفاظ على فعاليتها لتعزيز جاذبية الإمارة ونمط وجودة الحياة، والارتقاء بمستوى الحياة، وتوطيد أركان التنمية المستدامة. ووجهت البلدية بضرورة إنجاز المشاريع وفق الخطط الأساسية المعتمدة مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية المعتمدة في إمارة أبوظبي لمواجهة مخاطر جائحة فيروس «كورونا»، وقد قامت بلدية منطقة الظفرة بالتعاون مع مساندة بإنهاء أعمال البنية التحتية للأحواض 6 و7 و12 و11 في مدينة زايد لتمكين المواطنين من البدء بإنشاء منازلهم وتحسين جودة الحياة.

ويتماشى المشروع الذي يوفر البنية التحتية التي تلبي احتياجات الفرد والمجتمع، مع أفضل المعايير العالمية لإسعاد المجتمع ورفاهيته في منطقة الظفرة، وذلك ضمن خطة البلدية التي تهدف إلى الارتقاء بمكونات واستدامة البنية التحتية وتحسين جودة الطرق الداخلية وفق أعلى معايير الأمن والسلامة، وتحفيز الرقابة الفعالة والمحافظة على المظهر العام للمدينة، انطلاقاً من رؤية النظام البلدي الرامية إلى توفير نظام ذي كفاءة عالمية يحقق التنمية المستدامة المنشودة، ويعزز معايير جودة الحياة في إمارة أبوظبي.