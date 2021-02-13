«الأرشيف الوطني» يرفد مناهج التربية بأفلام وثائقية تاريخية

أبوظبي (وام)

رفد الأرشيف الوطني مناهج الدراسات الاجتماعية والتربية الوطنية في مدارس الدولة بأفلام وثائقية تاريخية وطنية قصيرة، تدعم المنهاج وتشرح تفاصيله، وتثري الذاكرة البصرية والذهنية للطلبة بالمبادئ الوطنية، بما يعزز الولاء والانتماء، ويرسخ الهوية الوطنية، ويكوّن لديهم ذاكرة تاريخية.

وفي إطار التعاون المستمر والشراكة الاستراتيجية مع وزارة التربية والتعليم، أتاح الأرشيف الوطني عشرة أفلام وثائقية من «ذاكرة الوطن» للوزارة، وتم إدراجها في منصة «الديوان»، كما عمدت الوزارة إلى تضمينها بالكتب المدرسية، وأتاحت الوصول إلى الفيلم الوثائقي التاريخي عن طريق رمز للمسح خاص بكل فيلم، حيث يستطيع الطالب مشاهدة الفيلم عبر جهازه المحمول.

وصنفت الوزارة الأفلام التي أنتجها الأرشيف الوطني، وفق ما ينسجم مع موضوعاتها من الدروس، حيث دعمت «التربية والتعليم» مناهجها الوطنية بهذه الأفلام التي أنتجت بمسؤولية وطنية.

وقال عبدالله ماجد آل علي، المدير التنفيذي للأرشيف الوطني: الأرشيف الوطني داعم قوي لمشاريع ومنظومة التربية والتعليم في الدولة، إيماناً منه برسالته الوثائقية ودوره المجتمعي، مشيراً إلى أن المشاريع والمبادرات الكثيرة والمهمة التي تربط بين الأرشيف الوطني ووزارة التربية والتعليم أهّلته للحصول على «جائزة خليفة التربوية»، ضمن فئة المؤسسات الداعمة للتربية والتعليم.