جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية: التسامح رسالة إماراتية للعالم

أبوظبي (الاتحاد)

شاركت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية الجمهور مجموعة من المعاني الإنسانية الراقية التي تضمنها شعارها وهويتها المرئية، والتي تسعى إلى تعزيز حضور الجامعة محليًا وإقليميًا ودوليًا عبر شعار يستلهم مكوناته من القيم الإنسانية المشتركة بين الأديان السماوية مؤكداً رسالة الجامعة التي تهدف إلى إنتاج معرفة متميزة تحقق المواطنة والقيادة الفكرية والكفاءة التخصصية المؤمنة بالتسامح والتعايش، وذلك من أجل تقديم رسالة إنسانية مستلهمة من رؤية إمارة أبوظبي ورسالتها.

وأكد مدير الجامعة الدكتور خالد سالم اليبهوني الظاهري، أن الهوية الإعلامية الجديدة للجامعة تنسجم مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة في نشر قيم التسامح والتعايش السلمي وخدمة المجتمع البشري ومد جسور الحوار الحضاري. ولفت د. الظاهري إلى أن «قيم الجامعة الأساسية تتمثل في المحافظة على إرث زايد من خلال التركيز على ترسيخ ثقافة التعايش، والأخوة الإنسانية والتواصل الحضاري وتحقيق التميز والإبداع»، مؤكداً أن الجامعة قد وضعت خطة متكاملة لتعريف الجمهور بهويتها الإعلامية ودورها في ترسيخ مكانة الدولة كمنارة للتسامح وحاضنة فكرية للثقافات العالمية.