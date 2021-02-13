21.000 مستفيد من برامج «زايد للثقافة الإسلامية»

أبوظبي (وام)

أعلنت دار زايد للثقافة الإسلامية أن أكثر من 21 ألف شخص استفادوا من الأنشطة والفعاليات التي قدمتها لطلبتها من المهتدين الجدد والمهتمين بالثقافة الإسلامية خلال العام الماضي، عبر 48 نشاطاً وفعالية. وأشارت الدار إلى أنها عملت على تحديث قنوات تقديم الفعاليات والأنشطة استجابةً للظروف التي شهدها العالم في ظل جائحة «كوفيد-19» وضمان استمرارية تقديم الخدمة من خلال البرامج التقنية بالتواصل عن بُعد، حيث بلغت نسبة سعادة الطلاب عن الأنشطة والفعاليات 99%. وأكدّت الدكتورة نضال محمد الطنيجي، المدير العام لدار زايد للثقافة الإسلامية، التزام الدار بالإجراءات الاحترازية في ظل الأوضاع الراهنة لجائحة «كوفيد-19»، أثناء تنظيم الفعاليات والأنشطة من خلال التحول في مسار العمل إلى الفعاليات الافتراضية التي تقام عن بُعد باستخدام مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، ليتمكن المستفيدون من المشاركة والمتابعة في هذه الأنشطة، بما يحقق الهدف المنشود منها.