إغلاق منشأة لمخالفتها الإجراءات بالشارقة

الشارقة (الاتحاد)

أغلقت فرق التفتيش الأمنية المكلفة بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بإمارة الشارقة منشأة تجارية لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس كوفيد-19، وذلك بالتعاون والتنسيق مع دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة.

وأوضحت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة الشارقة أن فرق التفتيش الأمنية مستمرة في جولاتها التفتيشية بشكل مكثف لمراقبة الالتزام بالإجراءات الاحترازية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق مخالفي الاشتراطات والمعايير والإجراءات المنصوص عليها من قبل الجهات المختصة بالدولة والإمارة.

وشددت اللجنة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفة أو تجاوز من قبل المنشآت التجارية أو الأفراد وذلك عبر القنوات التي خصصتها لهذا الشأن وهي منصة الاتصال 901 أو خدمة «حارس» عبر تطبيق شرطة الشارقة.