«الداخلية» تطلق حملة مرورية لمخاطر الانحراف المفاجئ

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت وزارة الداخلية، ممثلة في مجلس المرور الاتحادي حملة التوعية المرورية الموحدة الأولى لعام 2021، تحت شعار «الانحراف المفاجئ» ومخاطره على حياة قائدي المركبات ومستخدمي الطريق، وذلك ضمن مبادرات قطاع المرور لتحسين السلامة على الطرق وتحقيق أعلى مستويات السلامة المرورية، وصولا إلى 3 وفيات لكل 100 ألف من السكان بحلول عام 2021 وتستمر الحملة حتى نهاية شهر مارس المقبل.

وقال اللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، رئيس مجلس المرور الاتحادي إن الحوادث المرورية تسبب آثار ضارة تؤدي إلى الوفيات والإصابات، والآثار الاجتماعية الأخرى، إضافة إلى الخسائر المادية في الممتلكات.

وأشار إلى أن اختيار شعار حملة «الانحراف المفاجئ» كونه يأتي في مقدمة الأسباب المؤدية إلى وقوع الحوادث المرورية على مستوى الدولة، ويشكل خطراً كبيراً وحقيقياً لا يدركه الكثير من السائقين ومستخدمي الطريق، لاسيما إذا ما كان مصحوباً بالسرعة الزائدة التي تفقد السائق السيطرة على مركبته، ما يؤدي إلى وقوع حوادث مرورية خطرة وكذلك انطلاقاً من حرص الوزارة على تعزيز السلامة المرورية لدى جميع مستخدمي الطريق، ورفع مستوى الوعي المروري لدى السائقين.

ودعا السائقين ومستخدمي الطريق إلى الالتزام بقواعد وأنظمة السير والمرور، وأوضح أن مخالفة الانحراف المفاجئ قد بيّنها قانون السير والمرور الاتحادي من خلال المواد 29.31.44.83.86، التي تتمثل بالانحراف المفاجئ بالمركبة، والتجاوز بصورة خاطئة، والتجاوز في مكان ممنوع فيه التجاوز، وعدم استعمال الإشارات عند تغيير اتجاه المركبة، إلى جانب عدم التزام المركبة الخفيفة بخط السير الأمامي.

وذكر أن الانحراف المفاجئ بالمركبة، وفقاً لقانون السير والمرور، يلزم السائق دفع غرامة مالية قدرها 1000 درهم وأربع نقاط مرورية تضاف إلى سجله، وأن مخالفة التجاوز بصورة خاطئة توجب على قائد المركبة دفع مخالفة مرورية قدرها 600 درهم وست نقاط مرورية، وأن التجاوز من مكان ممنوع فيه التجاوز يوجب على السائق دفع غرامة مالية قدرها 600 درهم، أما عدم التزام المركبة الثقيلة بخط السير الإلزامي فإنه يلزم السائق بدفع غرامة مالية قدرها 400 درهم.