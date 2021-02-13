تعاون بين محاكم رأس الخيمة و«الإمارات الفكرية»

رأس الخيمة ( الاتحاد)

وقعت دائرة محاكم رأس الخيمة اتفاقية تعاون مشترك مع جمعية الإمارات للملكية الفكرية، بمقر الدائرة، بهدف تحقيق التعاون المثمر بين كلا الطرفين في مجالات تطوير خدمات الملكية الفكرية وتبادل الخبرات.

وقع الاتفاقية المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة المحاكم، واللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي رئيس مجلس إدارة جمعية الامارات للملكية الفكرية، وبحضور المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب القضائي والدراسات القضائية في وزارة العدل.

وبموجب بنود الاتفاقية سيعمل الطرفان على تبادل البيانات والمعلومات والإصدارات والنشرات والقوانين والدراسات والممارسات المطبقة من قبل الطرفين في مجالات حقوق الملكية الفكرية وغيرها ذات العلاقة بهذه المجالات، واستخدام أحدث الأساليب التوعوية في مجال الملكية الفكرية وتشريعاتها، والسعي لإبراز أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية والحقوق التابعة، واعتماد برنامج دبلوم خبير ملكية فكرية.