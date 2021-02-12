محمد بن راشد: النشاط أسلوب حياة

أبوظبي (الاتحاد)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن «النشاط أسلوب حياة»، مشيراً سموه إلى أهمية ممارسة الرياضة بأنواعها المختلفة.

وقال سموه، عبر فيديو ضمن وسم #ومضات_قيادية، نشره على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»: «أريد لشعبي أن يتمتع بلياقة بدنية عالية.. كبار السن وصغار السن على حد سواء».

وأضاف سموه: «إذا كانت لياقتك البدنية جيدة فستكون مفيداً، والآن يجب أن تكون الأفضل ولا تجلس خاملاً، وإلا ستكون قد خرجت من السباق وستتحول إلى كسول وستكون بائساً»، مؤكداً سموه أن الكسول لا ينتج أي شيء وأن النشاط أسلوب حياة.