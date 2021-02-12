مواطنون: «مسبار الأمل» علامة فارقة في تاريخنا

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

هنأ مواطنون في رأس الخيمة القيادة الرشيدة، وشعب دولة الإمارات على الإنجاز التاريخي بوصول «مسبار الأمل» إلى مداره في كوكب المريخ، والذي جسد حلم الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مؤكدين أن هذه الخطوة أسهمت في تعزيز مكانة الدولة عالمياً.

وقال فؤاد محمد البستكي: إنجازات متلاحقة تسجلها دولة الإمارات يوماً بعد الآخر، لتؤكد للعالم أجمع أنه لا مستحيل في سجلها، و«مسبار الأمل» الحامل معه طموحات وآمال العرب، هو علامة فارقة في مسيرة العرب سيسطر في صفحات التاريخ ليثب للجميع أن الإمارات هي دولة اللا مستحيل، وذلك بفضل الرؤية الحكيمة لقيادتنا الساعية نحو التميز.

وذكر أن نجاح مهمة «مسبار الأمل» ووصوله مدار كوكب المريخ يتحقق به حلم الوالد «زايد»، ويصنع تاريخاً جديداً للعرب، وهو فخر واعتزاز لكل شخص إماراتي وعربي، حيث سيسهم المشروع التاريخي في البدء بشق طريق المستقبل الواعد والطموح في مجال الفضاء والبحث للمجتمع العلمي.

بدورها، قال خليفة القيشي: صورة الوالد «زايد» التي رسخت في قلوب وأذهان قادة وشعب الإمارات، وهو يتطلع إلى الوصول للفضاء، كان لها الأثر الكبير في السعي نحو ترجمتها إلى أرض الواقع، ليتحقق هذا الحلم ونصل إلى المريخ بفضل القيادة الحكيمة والسواعد المخلصة والعزيمة والإصرار إلى أن جاءت لحظة الاحتفال بنجاح المهمة، والذي تزامن مع اليوبيل الذهبي لتأسيس الدولة، وهي رسالة جديدة ترسلها الإمارات لتؤكد أنها دولة الإنجازات.

وذكر أن الاستثمار في الإنسان الذي انتهجته دولة الإمارات كان له الأثر في تحقيق واستكمال كافة المشاريع المتميزة في الدولة، والتي تأتي بناء على إيمان الحكومة الرشيدة منذ عهد القائد المؤسس بأهمية بناء الإنسان والاستثمار فيه، وهذا ما شهدناه في كافة المشاريع الاستثنائية التي حققتها دولة الإمارات، والتي لا تزال تواصل نجاحها وتبهر العالم بها، وتكون محطة ملهمة للعالم في جميع القطاعات والمجالات.

من جانبها، باركت نورة علي بن ديماس لقيادة وشعب الإمارات هذا الإنجاز الجديد، وقالت: نفخر بأننا أبناء هذه الدولة الملهمة للكثير من دول العالم، والتي باتت تحقق الريادة العالمية في المجالات كافة، بفضل الحكمة السديدة لقيادة الدولة وسواعد أبنائها الأوفياء.

وذكرت أن «مسبار الأمل» الذي بنجاح مهمته تحقق حلم الوالد المؤسس «زايد»، وسجل بفضله التاريخ صفحة مشرفة للعرب في مجال الفضاء، والوصول إلى الكوكب الأحمر، هو بداية لإنجازات ستحققها الدولة، بعد أن أكملت الخمسين عاماً، وستجعل العالم ينتظر ما ستنجزه خلال الخمسين عاماً المقبلة لتكون هي محط الأنظار، وعلى ما ستقدمه من أحلام وطموح لا سقف لها.

وهنأت مريم الطويل، الإمارات وشعبها والعالم العربي بنجاح وصول «مسبار الأمل»، مضيفة: ونحن فخورون بقيادة علمتنا أنه لا مستحيل، واليوم وأبناء الوطن يحققون حلم «زايد» في الوصول إلى الفضاء هو إنجاز تاريخي جديد يضاف للإمارات ويقدم للعالم العربي، وقالت: نعتز بالجهود الوطنية التي عملت بكل جهد وإصرار لتحقيق هذا الحدث التاريخي والإنجاز الوطني، وممن أثبتوا أنه لا مستحيل في الدولة، و«مسبار الأمل» خطوة مهمة ورائدة للأجيال القادمة والأمة العربية، فهو إنجاز علمي من شأنه الارتقاء بالمكانة العالمية للدولة في مجال التكنولوجيا والعلوم المتقدمة واستكشاف الفضاء والتطوير من جيل جديد من العلماء المتخصصين في علوم الفضاء.

وأضافت: أنا فخورة كوني أنتمي لهذه الدولة المتميزة والاستثنائية في إنجازاتها وعطائها اللا محدود، وشكراً لفرق العمل كافة التي قدمت الكثير ضمن مشروع المسبار، وأتمنى التوفيق والسداد الدائم لهم في المرحلة المقبلة.