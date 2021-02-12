مسؤولان: «أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية» تحمل اسم أحد رواد العمل السياسي

أبوظبي (الاتحاد)

أكد برناردينو ليون مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، أن معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة استطاع أن يكون مصدر إلهام للأكاديمية وطلبتها الإماراتيين الموهوبين على مدار الأعوام الماضية، ويعد محركاً رائداً للعمل الدبلوماسي والسياسي الإماراتي.

وقال ليون: «إن معاليه قدم مساهمات دبلوماسية لا تحصى لوطنه، وساهم في إحداث تحولات كبيرة في الأداء الدبلوماسي والسياسي الإماراتي عبر جميع الحدود»، وأضاف: «نيابة عن أعضاء فريق عمل أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية كافة يشرفني أن أعبر عن مدى سعادتنا بإعادة تسمية هذا الصرح الأكاديمي المميز باسم الدبلوماسي الإماراتي المخضرم معالي الدكتور أنور قرقاش.

من جانبها، قالت الدكتورة مريم إبراهيم المحمود نائب مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية: إنه لفخر كبير لنا أن يتم إعادة تسمية أكاديمية الإمارات الدبلوماسية بـ«أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية»، وذلك تقديراً لجهود معاليه الذي حقق الكثير من الإنجازات للوطن، وساهم في تعزيز مكانة الدولة على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأكدت أن الجهود الدبلوماسية الرائدة التي بذلها ستظل جزءا لا يتجزأ من هوية أكاديميتنا، وسنواصل مهمتنا المتمثلة في إعداد دبلوماسيي الإمارات المستقبليين الذين سيخدمون وطنهم بكل فخر على الساحة الدولية.

وأضافت:«إنني على ثقة بأن طلبتنا الموهوبين يطمحون إلى المساهمة في تمثيل وطنهم في مختلف المحافل بكل جدارة وعلى خطى معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، والكثير من الدبلوماسيين الإماراتيين المميزين».

وأوضحت أنه أصبح أمام الشباب الإماراتي الطامح للعمل في السلك الدبلوماسي دافع إضافي لتقديم طلبات التحاقهم بأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، والتي أطلقت مؤخراً حملة «دبلوماسيو اليوبيل الذهبي» لاستقطاب الطلبة الجدد في برنامجها لدبلوم الدراسات العليا في العلاقات الدولية والدبلوماسية الإماراتية.