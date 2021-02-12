اليابان تشيد بنجاح مسبار الأمل في دخول مدار المريخ

أشاد معالي توشيميتسو موتيغي وزير الخارجية الياباني بوصول "مسبار الأمل" بنجاح إلى مدار المريخ، وقدم تهاني بلاده لدولة الإمارات على هذا الإنجاز متعهداً بمواصلة التعاون الثنائي الاستراتيجي في مجال الفضاء ومختلف المجالات.

وقال موتيغي، في مؤتمر صحفي بالوزارة اليوم، إن هذا الإنجاز يمثل في الواقع أول وصول لمسبار من الشرق الأوسط إلى المريخ، تم نقله على صاروخ ميتسوبيشي H2A الياباني الصنع الذي تم إطلاقه من مركز تانيغاشيما للفضاء في محافظة كاجوشيما في يوليو من العام الماضي.

وأعرب وزير خارجية اليابان عن سعادة بلاده الكبيرة لتمكنها من الإسهام في هذا النجاح الذي يعكس الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين اليابان والإمارات العربية المتحدة.. وقال: لقد استمرت علاقاتنا الثنائية وتعاوننا في مختلف المجالات بما في ذلك الفضاء الخارجي و"مسبار الأمل" خير مثال على ذلك.