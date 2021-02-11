محمد بن زايد يهنئ بالسنة الصينية الجديدة

أبوظبي (الاتحاد)

وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، التهنئة للصين، بمناسبة حلول السنة الصينية الجديدة. وقال سموه عبر منصة التواصل الاجتماعي «تويتر» باللغتين العربية والصينية: «خالص التهاني للشعب الصيني الصديق، بمناسبة حلول السنة الصينية الجديدة، مع تمنياتنا بأن تكون سنة خير وسلام وازدهار على الجميع».