بارك بيونج يزور واحة الكرامة

أبوظبي (وام)

زار معالي بارك بيونج، رئيس الجمعية الوطنية في جمهورية كوريا الجنوبية الذي يقوم بزيارة رسمية للدولة، أمس، واحة الكرامة، المعلم الوطني والحضاري في العاصمة أبوظبي الذي تم تشييده، تخليداً لبطولات شهداء الإمارات وتضحياتهم في سبيل الدفاع عن الوطن وحماية مكتسباته ومنجزاته.

كان في استقباله لدى وصوله إلى موقع واحة الكرامة، عبيد الغول، عضو المجلس الوطني الاتحادي.

واستعرض معالي بيونج مراسم حرس الشرف، ثم وضع إكليلاً من الزهور أمام نصب الشهيد الذي يتكون من 31 لوحاً يستند كل منها إلى الآخر كرمز للوحدة والتكاتف والتضامن بين قيادة دولة الإمارات وشعبها وجنودها الأبطال.

وتجول الضيف في مختلف أجنحة الواحة، واستمع إلى شرح مفصل عن واحة الكرامة ومرافقها التي تجسد تفاصيلها بطولات أبناء دولة الإمارات البواسل وتضحياتهم، وتعبر عن الكثير من القيم والدلالات الوطنية الجليلة.

وفي ختام الجولة، قام معالي بيونج بتدوين كلمة في سجل الزوار، عبّر فيها عن تقديره لشهداء الدولة.