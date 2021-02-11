حملة فحوص استباقية في «بني ياس» والعامرة بالعين

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا بأبوظبي، بالتنسيق مع دائرة الصحة ومركز الصحة العامة، حملة فحوص استباقية في منطقتي بني ياس في أبوظبي، والعامرة في العين، بعد رصد عدد من الإصابات فيهما.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي في تغريدة على حسابه في «تويتر»: «لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا، وبالتنسيق مع دائرة الصحة ومركز الصحة العامة، تطلق حملة فحوص استباقية في منطقة بني ياس في أبوظبي ومنطقة العامرة في العين بعد رصد عدد من الإصابات فيهما، وذلك تعزيزاً للفحوص الاحترازية للحد من انتشار كوفيد-19».

وأضاف، «تدعو اللجنة جميع أفراد المجتمع للتعاون التام مع الجهات الصحية لإتمام الفحوص والالتزام بكافة الإجراءات الوقائية».