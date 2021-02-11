محمد بن زايد يستقبل الرئيس العراقي

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الخميس، فخامة الدكتور برهم صالح رئيس جمهورية العراق الشقيق الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة.

ورحب سموه خلال اللقاء -الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي- بزيارة فخامة الرئيس برهم صالح متطلعاً إلى أن تسهم زيارته في تنمية العلاقات الأخوية والتعاون بين البلدين بما يحقق تطلعاتهما إلى التقدم والازدهار ومصالحهما المتبادلة.

وهنأ فخامة الرئيس العراقي، في بداية اللقاء، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وشعب دولة الإمارات والعالم العربي بنجاح وصول "مسبار الأمل" إلى كوكب المريخ، مؤكداً أنه إنجاز تاريخي مشرف ومصدر فخر واعتزاز ورسالة أمل لكل العرب.. وتمنى لدولة الإمارات مزيداً من التقدم والنجاحات.

وبحث سموه وفخامة الدكتور برهم صالح.. العلاقات الأخوية بين البلدين وتنمية التعاون بينهما في مختلف جوانبه بما يحقق مصالحهما المتبادلة، إضافة إلى عدد من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

واطلع سموه من الرئيس الدكتور برهم صالح، على تطورات الأوضاع على الساحة العراقية ومجمل التحديات التي تواجهها خلال المرحلة الحالية، مؤكداً سموه في هذا السياق حرص دولة الإمارات على تحقيق استقرار العراق وأمنه وصون سيادته ووحدته ومكتسباته ومواصلة دعم كل ما فيه الخير لشعبه الشقيق.

وشدد سموه على العمق العربي الاستراتيجي للعراق مؤكداً أن العراق الشقيق ركيزة أساسية من أسس العمل العربي المشترك، وأعرب سموه عن خالص شكره وتقديره لفخامة الدكتور برهم صالح لما أبداه من مشاعر فخر واعتزاز طيبة تجاه الإنجاز الذي حققته دولة الإمارات لكل العرب من خلال نجاح وصول "مسبار الأمل" في مهمته التاريخية إلى مدار المريخ.

وتناول سموه والرئيس العراقي خلال اللقاء.. مستجدات جائحة "كورونا" في البلدين والعالم والجهود المبذولة للتعامل مع تداعياتها على المستويات الإنسانية والاقتصادية والصحية.

حضر اللقاء سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي يوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأميركية، وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، والوفد المرافق لفخامة الرئيس العراقي.



