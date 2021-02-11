خلدون المبارك: قرقاش ونسيبة من رجال الوطن المخلصين

أبوظبي (الاتحاد)

أعرب معالي خلدون خليفة المبارك، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، عن تقديره لكل من معالي الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، على جهودهما المثمرة، وإخلاصهما وتفانيهما في خدمة دولة الإمارات العربية المتحدة.

ووجّه معالي خلدون المبارك كلمتين معبرتين لمعالي الدكتور أنور قرقاش، ومعالي زكي أنور نسيبة، مؤكداً فيهما أنهما مدرستان في الدبلوماسية والسياسة، والثقافة والفنون، مضيفاً أنهما سيبقيان مرجعاً ينهل منه أبناء الإمارات.

وقال معاليه:

«كل الاحترام والتقدير لك، أخي وصديقي وأستاذي الدكتور أنور قرقاش، على جهودكم المثمرة وإخلاصكم وتفانيكم في خدمة وطننا الغالي، وكل المحبة والعرفان على سنوات جميلة سعدت فيها بالعمل معكم والتعلّم منكم. لن ننسى دوركم البنّاء ومساهماتكم القيّمة، وستبقون دائماً مدرسة في الدبلوماسية والسياسة لأبناء الإمارات».

وأضاف: «جزيل الشكر والامتنان لمعلمنا الدكتور زكي نسيبة، أحد الرجال المخلصين الذين عاصروا الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. لقد تعلمنا منه الكثير من خلال العمل معه في السنوات الماضية، وكلي ثقة بأن الأجيال القادمة سوف تستمر في الاستفادة من خبرته الواسعة في الثقافة والفنون، وسيبقى مرجعاً ثرياً لتاريخ دولة الإمارات ومسيرتها الحافلة منذ قيام الاتحاد».



