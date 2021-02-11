«إعلامي الشارقة» يدعم حملة «ليكن خيارك التطعيم»

الشارقة (الاتحاد)

أطلق ‬المكتب ‬الإعلامي ‬لحكومة ‬الشارقة ‬مبادرة ‬تحفيزية ‬لتشجيع ‬الأفراد ‬على ‬تلقي ‬جرعات لقاح «كورونا»، ‬والمساهمة ‬في ‬نشر ‬الرسائل ‬التوعوية، ‬التي ‬تحمل ‬حقائق ‬حول ‬أهمية ‬التطعيم، ‬مع ‬استمرار ‬اتباع ‬الإجراءات ‬الوقاية ‬من ‬الوباء، ‬وصولاً ‬إلى ‬تعافي ‬المجتمع ‬وفق ‬شعار «(‬#يداً –‬بيد-نتعافى)، وذلك تماشياً ‬مع ‬حملة «‬ليكن ‬خيارك ‬التطعيم» وتتيح المبادرة لأفراد المجتمع الذين يتلقون جرعات التطعيم مشاركة تجربتهم بأخذ اللقاح عبر حساباتهم الخاصة على منافذ التواصل الاجتماعي. وتتضمن مبادرة المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، نشر العديد من الرسائل التوعوية التي تحمل الحقائق المدعمة بالأدلة الإقناعية بكل اللغات.

وتقدم المبادرة الإجابات الصحيحة حول تساؤلات الأفراد لمحاربة الشائعات والمعلومات المغلوطة، مع الأخذ بتجارب الأشخاص الذين تلقوا اللقاح بمشاركة الحالة بعد التطعيم، دون إهمال مواصلة اتباع الطرق الوقائية كافة التي أقرتها الدولة لتوفير الحماية الكاملة.

ووفقاً لطارق علاي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، تأتي هذه المبادرة انطلاقاً من حرص المكتب على مؤازرة الجهود الوطنية الوقائية ضد كوفيد -19، وصولاً إلى الشفاء التام، وتعزيزاً لدور المكتب في ممارسة واجباته ومسؤولياته الوطنية.