تشديد الإجراءات الوقائية في عجمان للحد من «كورونا»

عجمان (وام)

اعتمد ‏فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في عجمان حزمة جديدة من الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، اعتباراً من يوم أمس، وشملت الإجراءات الوقائية الجديدة إيقاف الحفلات الغنائية ‏والموسيقية، ‏والفعاليات المختلفة، والتقيد بعدد 10 أشخاص في ‏عقد القرآن والمناسبات العائلية الأخرى، ‏وكذلك التقيد بعدد 20 شخصاً في تشييع الجنائز والصلاة عليها.

‏‏كما قرر الفريق تحديد الطاقة الاستيعابية بنسبة 50 في المئة بدور السينما والصالات الرياضية ‏والحدائق والشواطئ الخاصة بالفنادق ومراكز اللياقة البدنية.