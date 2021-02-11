عجمان (وام)
اعتمد فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في عجمان حزمة جديدة من الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، اعتباراً من يوم أمس، وشملت الإجراءات الوقائية الجديدة إيقاف الحفلات الغنائية والموسيقية، والفعاليات المختلفة، والتقيد بعدد 10 أشخاص في عقد القرآن والمناسبات العائلية الأخرى، وكذلك التقيد بعدد 20 شخصاً في تشييع الجنائز والصلاة عليها.
كما قرر الفريق تحديد الطاقة الاستيعابية بنسبة 50 في المئة بدور السينما والصالات الرياضية والحدائق والشواطئ الخاصة بالفنادق ومراكز اللياقة البدنية.