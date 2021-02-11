4836 طلباً لتطعيم كبار المواطنين بلقاح «كورونا» في الشارقة

الشارقة (وام)

تعاملت دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة مع 4836 طلباً للتطعيم المنزلي للقـاح كوفيد- 19، لكبار المواطنين والمعاقين والمرضى النفسيين وذويهم في المنازل على مستوى إمارة الشارقة. وتعمل دائرة الخدمات الاجتماعية على توفير خدمة تقديم اللقاح عبر مركز خدمات كبار السن، من خلال الزيارات المنزلية اليومية التي يقوم بها الفريق الطبي عبر 35 وحدة متنقلة تجوب مدن الشارقة، وخورفكان، ودبا الحصن، وكلباء، والحمرية، والذيد، والمدام، والبطائح، ومليحة، بواقع حوالي 100 زيارة يومياً.

وأكدت خلود آل علي، مديرة مركز خدمات كبار السن؛ سرعة التجاوب مع العدد الكبير من بلاغات طلبات الحصول على التطعيم المنزلي؛ حيث يتم التعامل معها بالسرعة المطلوبة وفقاً للخطط والإجراءات التي وُضعت في سبيل تقديم اللقاح إلى هذه الفئة من المجتمع، مشيرة إلى أن الحملة تأتي في إطار سعي الدائرة وحرصها على تعزيز صحة وسلامة أكثر الفئات حاجة إلى التطعيم وضمان تمتعهم بحماية كافية من التعرض لفيروس كورونا.