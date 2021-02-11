أنور قرقاش.. مدرسة في الدبلوماسية الإماراتية

ناصر الجابري (أبوظبي)

أكد عدد من المسؤولين، أن معالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، يمثل قامة وطنية رفيعة ومدرسة في الدبلوماسية، لإسهاماته ودوره خلال السنوات الماضية، في ترسيخ مكانة دولة الإمارات عالمياً ولجهوده المتعددة في تمثيل الدولة خلال المحافل والمؤتمرات الخارجية، وحرصه على تعزيز تأثير الدولة ومكانتها السياسية، وهو الأمر الذي ساهم في حصد الدولة للإعجاب والاحترام، وتعزيز دورها الفاعل في الساحة العالمية. وأشاد عدد من المسؤولين والدبلوماسيين والشخصيات البارزة، خلال مشاركات لهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالدور اللافت الذي ارتبط بمعالي الدكتور أنور قرقاش خلال السنوات الماضية، حيث استطاع معاليه أن يمثل بكفاءة مواقف دولة الإمارات الخارجية، وأن يوطد علاقاتها مع الدول، وأن يسهم ضمن منظومة عمل وزارة الخارجية والتعاون الدولي في نشر قيم السلام والتسامح والتعايش ومحاربة الإرهاب والتعصب، وأن يعزز الجهود المشتركة في توحيد الرؤى بين مختلف الدول.

وقال معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير دولة: رجل الوطن المخلص والبار، قدوة للعمل الدبلوماسي، تتلمذ على توجيهاته العديد من زملائي الدبلوماسيين حول العالم، معالي الدكتور أنور قرقاش نقف لك احتراماً وتقديراً.

ومن جهته، قال الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، سفير الدولة لدى مملكة البحرين: أخلص في عمله الدبلوماسي وتفانى في خدمة وطنه بالداخل والخارج، تعلمت منه الكثير، هو مدرسة رائدة بالدبلوماسية، وستبقى أفعاله وأقواله منهجاً يدرس لأبناء وزارة الخارجية، شكراً الدكتور أنور قرقاش على كل جهد بذلته في خدمة وطنك وقيادتك.

سياسي محنك

ومن ناحيته، قال الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم: «شكراً معالي الدكتور أنور قرقاش، السياسي المحنك، وأحد مهندسي الدبلوماسية الإماراتية من الطراز الرفيع، 15 عاماً من النجاح الدبلوماسي، تمثل سيرة حافلة في تعزيز مكانة الدولة إقليمياً ودولياً».

وقال الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، مستشار ملك البحرين للشؤون الدبلوماسية: أخي العزيز معالي الدكتور أنور قرقاش: إن الشدائد تظهر معادن الرجال، وقفت مدافعاً وأبليت خير البلاء، وستظل رجل الدولة ورجل المرحلة، أسأل الله أن يوفقك في خدمة وطنك وأمتك.

وأكد معالي يوسف العتيبة، سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأميركية، أن إطلاق اسم معالي أنور قرقاش على أكاديمية الإمارات الدبلوماسية، يمثل التكريم المثالي والملائم لجهوده المخلصة في خدمة الدبلوماسية الإماراتية، مشيراً إلى أن معاليه ألهم جيلاً من الدبلوماسيين الإماراتيين الشباب.

قوة وعزم

وقال معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي: يتسم معاليه بقوة عزمه وإصراره وحزمه، أحد أرقى الرجال خلقاً وعلماً وأدباً، وقبل ذلك إخلاصاً للوطن، وسام الاتحاد يستحقه فعلاً عن جدارة، فقد كان ولا يزال مناضلاً عن داره.

وبدوره، قال معالي حميد القطامي: نشكر معالي الأخ والصديق الدكتور أنور قرقاش على جهوده التي بذلها خلال توليه منصب وزير الدولة للشؤون الخارجية، والتي كانت له فيها بصماته الواضحة وإسهاماته في تطوير منظومة وزارة الخارجية، كل التوفيق لك مستشاراً دبلوماسياً لصاحب السمو رئيس الدولة.

رمز وطني

أشاد معالي الدكتور علي النعيمي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، بمسيرة معالي الدكتور أنور قرقاش، قائلاً: كنتَ رمزاً وطنياً وستبقى كذلك، ومسيرة العمل الوطني التي لا تتوقف أنت أحد روادها. وقالت فاطمة المزروعي، سفيرة الدولة لدى الدنمارك: نشكر ونقدر لمعالي الدكتور أنور قرقاش عمله المميز والمتفاني لإرشادنا ومساندتنا بعطائه وتوجيهاته، وبصماته ستبقى في كل زاوية وتفصيل.

وقال الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية: «إن تقدير صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولفتة سموه الكريمة، ورسالة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، لمعالي الدكتور أنور قرقاش، تضرب المثال الأدق لأخلاقيات القيادة، فالتواضع وتقدير الإنجاز والمحبة والعمل الدؤوب والإخلاص هي سمات القيادة التي تعتز بوطنها، ومواطنيها».

قامة كبيرة

بدورها، قالت الدكتورة ابتسام الكتبي، رئيسة مركز الإمارات للسياسات: معاليه قامة دبلوماسية وفكرية سامقة، خدم بلاده بكل جهد وإخلاص، ورفع اسمها في شتى المحافل، استحق وسام الاتحاد بكل جدارة، مبارك له هذا التكريم وكل الأمنيات الطيبة له، بالتوفيق في مهمته القادمة.

وقال حمد الرحومي، النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي: يمتلك معالي الدكتور أنور قرقاش بصمة متميزة في عمله السياسي سواء في وزارة الخارجية، أو من خلال عمله سابقاً كوزير لوزارة شؤون المجلس الوطني الاتحادي، معاليه كفاءة وطنية بامتياز.

وقالت ناعمة المنصوري، عضو المجلس الوطني الاتحادي: تقدير صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لعطاء الدكتور أنور قرقاش، يجسد فخر واعتزاز القيادة الرشيدة بالجهود الوطنية المخلصة في خدمة قضايا الوطن، وإعلاء شأنه ورفعته خلال مسيرة دبلوماسية حافلة بالإنجازات.

صقل الكوادر الوطنية

وقال علي جاسم، عضو المجلس الوطني الاتحادي: الدكتور أنور قرقاش رجل وطني عمل في مجال التعليم العالي ووزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني ووزير دولة للشؤون الخارجية، وساهم بكل اقتدار في تطوير آليات العمل في هذه المؤسسات، وحمل رسالة الدبلوماسية الوطنية في العديد من المحافل الدولية، وساهم في خلق وصقل الكوادر الوطنية، له منا التقدير.

ومن جهته، قال عبدالرحمن المطيوعي، رئيس مجلس إدارة شركة دبي للاستثمار، سفير الدولة الأسبق في المملكة المتحدة: معاليه كان أستاذاً متميزاً وزميلاً عزيزاً في قسم العلوم السياسية، ودبلوماسياً من الطراز الأول، كان يدير ملفات صعبة في زمن صعب، بحنكة ودراية ووضع نصب عينيه المصالح القومية للدولة، عمل جاهداً واستحق وسام الاتحاد، نتمنى له التوفيق والنجاح في مهمته الجديدة.