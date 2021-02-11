«أشغال الشارقة» تبدأ تحقيق الخصوصية للبيوت الشعبية في خورفكان

الشارقة (وام)

أكدت دائرة الأشغال العامة بالشارقة حرصها على تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حيث بدأت فور ورود توجيه سموه بإيجاد الخصوصية اللازمة للبيوت الشعبية في خورفكان، وذلك عبر زيارة مواقع البيوت والبدء بالتصاميم اللازمة للانتهاء من تنفيذها في الوقت المحدد.

وكان صاحب السمو حاكم الشارقة قد وجّه، أمس الأول، عبر مداخلة هاتفية في برنامج «الخط المباشر» الذي يبث من أثير إذاعة وتلفزيون الشارقة دائرة الأشغال العامة بإيجاد الخصوصية للبيوت الشعبية جراء البنايات المطلة عبر إنشاء مبانٍ إضافية داخل البيت من ناحية الجدار المطل على البنيان الطويل على أن تتضمن هذه المباني بعض المعالجات المعمارية ومرافق مناسبة كمخازن مع مرآب للسيارة، وما شابه ذلك ومن ثم تقوم برفع هذا الجدار دوراً إضافياً ليصبح «دروة» أي بناء ساتر للحفاظ على خصوصية أهل البيت.

وقال المهندس علي السويدي رئيس الدائرة «زرنا موقع البيوت الشعبية والبنايات المطلة عليها برفقة عدد من المسؤولين من الجهات الحكومية والمهندسين المختصين لدراسة آلية وضع المرافق وفق المخططات الهندسية»، مؤكداً حرصهم الدائم على تنفيذ توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، حيث باشرت الدائرة منذ صدور التوجيه بوضع الخطط اللازمة في إنجاز المشروع بوقته المحدد، والذي يعد مكرمة من مكارم سموه التي لا تنتهي حرصاً منه على تحقيق الاستقرار، وإيجاد الخصوصية اللازمة، ومتابعة سموه الدائمة وملامسته لهموم أبنائه المواطنين من أجل توفير الحياة الكريمة لهم واهتمام سموه المستمر بالنهوض بالبنية التحتية، وتوفير المسكن الملائم المراعي لخصوصية أفراد المجتمع.

ولفت إلى أن الدائرة بدأت بدراسة توجيهات سموه وآليات تنفيذها مع الجهات المختصة، بما يسهم في تحقيق الأهداف الموضوعة حيث تم البدء في تشكيل الفرق التي ستعمل على ترجمة التوجيهات على أفضل وجه وفق خطة مدروسة.