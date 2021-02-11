«واحة العين» تفوز بفضية المنتزهات الحضرية الدولية

العين (وام)

حازت واحة العين الميدالية الفضية لـ «جائزة المنتزهات الحضرية الدولية الكبيرة 2020» التي تقدمها المنظمة الدولية للمنتزهات الحضرية. كما حصل منتزه المبزرة الخضراء على الإشادة الفخرية من اللجنة المنظمة للجائزة كمنتجع معتنى به جيداً يقع في محمية طبيعية.

وتُمكِّن جائزة المنتزهات الحضرية الدولية الكبيرة المدن في جميع أنحاء العالم من قياس أدائها ومعرفة المجالات التي يمكن إجراء التحسينات عليها في هذه المنتزهات، لدعم تطوير الحدائق والمساحات المفتوحة كعناصر رئيسة في إنشاء مدن نابضة بالحياة ومجتمعات صحية، نظراً لأن عدد سكان المجتمعات الحضرية في العالم سيتضاعف خلال السنوات الأربعين المقبلة.

وقال مبارك سيف الشامسي مدير مكتب التميز المؤسسي في بلدية مدينة العين: إن المشاركة في الجائزة الدولية المتخصصة في الحدائق والمنتزهات تأتي ضمن خطط بلدية العين في الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في الحدائق

والمساحات الخضراء، وجودة المتنزهات لدعم تطوير الحدائق والمساحات المفتوحة في المدينة كعناصر أساسية للاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية لمجتمع المدينة وزوارها، وأيضاً لقياس مدى تلبية المنتزهات في مدينة العين للمعايير العالمية في مجال الحدائق التي تساعد على التطوير المستمر لتحقيق تطلعات وتوجهات القيادة الرشيدة في توفير المرافق العامة، وفق أفضل الممارسات العالمية.

وأكد أن حصول واحة العين على الجائزة الفضية على مستوى المنتزهات والحدائق الحضرية العالمية يعتبر إنجازاً عالمياً يضاف لرصيد إنجازات الدولة التي تحققها وفق أجندة وأهداف واضحة في مجال الحدائق الحضرية التي أصبحت حاجة للمجتمعات مع ازدياد المجتمعات الحضرية في العالم.

وأضاف الشامسي أن حصول المبزرة الخضراء على تكريم فخري لمنتجع معتنى به جيداً يقع في محمية جبلية طبيعية، وذلك باعتبارها مكاناً يجتمع فيه العوامل والمعايير التي تجعل زيارة المبزرة تجربة استثنائية تمنح الزائرين فرصة مثالية للاستمتاع بالجمال الطبيعي للجبال المغطاة بالبساط الأخضر، التي تعانق الجداول بالمياه الكبريتية المعروفة بخصائصها العلاجية وأشجار النخيل والمرافق الخدمية المتميزة التي جعلتها من أكثر مناطق الجذب السياحية في مدينة العين.