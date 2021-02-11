«جينس» تمنح شهادتها للجنة «الأخوّة الإنسانية»

أبوظبي (الاتحاد)

تسلم المستشار محمد عبدالسلام، الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية، أمس، شهادة جينس للأرقام القياسية، نيابة عن اللجنة العليا للأخوّة الإنسانية، لتسجيلها أكبر عدد من رسائل الأخوة والتسامح والسلام، في الحملة التفاعلية العالمية التي أطلقتها اللجنة في اليوم الدولي للأخوّة الإنسانية، لجمع أكبر عدد من رسائل الأخوة والتسامح والسلام خلال 24 ساعة. وقال عبدالسلام: إن تسجيل رسائل الأخوة الإنسانية لأكبر عدد من التعهدات في 24 ساعة يعد إنجازاً كبيراً يعكس مدى التأثير الذي وصلت إليه «وثيقة الأخوّة الإنسانية» عالمياً.

وأوضح، أن الحملة شهدت تنوعاً كبيراً حيث شارك فيها كافة الفئات من الشباب والكبار والرجال والنساء وذوي الهمم والرياضيين والفنانين والمثقفين ورجال الدين في العالم، ومن كل الأديان.