68 ألف مستفيد من «سر بأمان» مع شرطة أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

نجحت شرطة أبوظبي في توصيل أهداف مبادرة «سر بأمان»، للتوعية بمخاطر آفة المخدرات لنحو 68 ألف شخص، من المتقدمين للحصول على رخصة القيادة بشركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات، من جميع الجنسيات الذكور والإناث، خلال العام 2020، وبـ 5 لغات هي «العربية، البشتو، الإنجليزية، الأردو، والمالاياليمية».

وأوضح العقيد طاهر غريب الظاهري، مدير مديرية مكافحة المخدرات في قطاع الأمن الجنائي، أن المبادرة التي نفذتها المديرية بالتعاون مع مديرية ترخيص السائقين والآليات تأتي ضمن جهود شرطة أبوظبي واهتمامها المتواصل بتوعية الجمهور بمخاطر هذه الآفة وتسخير جميع الإمكانات للتصدّي لها.

وأشار إلى أن المبادرة التي أطلقتها شرطة أبوظبي في مارس من العام الماضي ركزت على إدخال مادة علمية لتوعية المتقدمين للحصول على رخصة القيادة بمخاطر آفة المخدرات، «كشرط لاجتياز الاختبارات النظرية المقدمة بشركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات».