«مكافحة المخدرات» يستعرض مبادرات الوقاية والعلاج

ابوظبي (وام)

اطلع مجلس مكافحة المخدرات على مستوى الدولة على إحصائيات الضبطيات الجمركية لقضايا المخدرات لسنة 2020، التي أعدتها الهيئة الاتحادية للجمارك، وناقش نتائج مبادرة الإطار المشترك 2020م، والتي تشترك فيها وزارة الداخلية والجمارك الاتحادية وجهاز حماية المنشآت الحيوية وحرس الحدود والسواحل، فيما استعرض المجلس نتائج مستهدفات إدارات مكافحة المخدرات بالدولة للعام الماضي2020م، وتحديد مستهدفات سنة 2021، والإجراءات الجمركية الخاصة بمنع التهريب عبر البريد والشحن السريع.

كما اطلع المجلس على آلية التطبيق الذكي الخاص بوزارة الصحة، فيما يتعلق بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية، وبرنامج «احتواء» للوقاية من المخدرات، وناقش عدداً من الموضوعات الهامة المدرجة على جدول أعماله، واتخذ التوصيات اللازمة بشأنها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده المجلس عن بعد صباح أمس، برئاسة معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس مكافحة المخدرات على مستوى الدولة، بحضور العميد سعيد عبدالله السويدي مدير عام مكافحة المخدرات الاتحادية نائب رئيس المجلس، ورؤساء اللجان الوطنية العليا المنبثقة من المجلس، وعدد من المسؤولين وكبار الضباط ومديري مكافحة المخدرات بالدولة.