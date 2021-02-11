«صحة» تعد كوادر إدارية مواطنة لقيادة القطاع

أبوظبي (الاتحاد)

أولت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، كوادرها الإدارية المواطنة أهمية كبيرة، وهيأت لهم كل السبل لمواصلة التعلم واكتساب الخبرات والمهارات التي تمكنهم من تأدية أعمالهم باقتدار. ومن هذه الكوادر، خلود الشامسي، ضابط أول مشاريع الموارد البشرية في «صحة» التي أنجزت العديد من المشاريع المتميزة، وكان لها أكبر الأثر في تطوير الموارد البشرية، وأهلت الإدارة للفوز بجائزة أسعد بيئة عمل، المعنية في الاهتمام وتطوير الموارد البشرية واستدامة التوطين، وهي إحدى جوائز أبوظبي للأداء الحكومي المتميز للعام 2018.

ومن أبرز هذه المشاريع، دراسة حول إسعاد الموظفين، وبرنامج أفضل 1000 موظف، ودراسات التعويضات والمزايا، ولوحة معلومات الموارد البشرية، وتحليل بيانات الموارد البشرية وإعداد التقارير، واستراتيجية الموارد البشرية ومؤشرات الأداء الرئيسية، كما قدمت خلال مشاركتها في منتدى أفضل الممارسات الحكومية في السعادة والإيجابية الذي نظمته وزارة شؤون مجلس الوزراء اثنين من الممارسات التي أطلقتها «صحة» لخلق بيئة منافسة صحية بين موظفي المنشآت التابعة لها.

انضمت خلود الشامسي للعمل في شركة «صحة» في العام 2013 بعد تخرجها في الجامعة بدرجة البكالوريوس في إدارة المعلومات الصحية، حيث تدربت في ثلاث من مستشفيات «صحة» مما زاد من رغبتها للعمل في القطاع الصحي وخدمة وطنها.

وفرت لها شركة «صحة» فرص تلقي التدريب والتميز والإبداع في مجال عملها، حيث بدأت في قسم التوظيف بخطة تطوير لمدة عام، ومن ثم تمت ترقيتها إلى مسؤول توظيف لمدة عامين، وبعدها انضمت لفريق مشاريع الموارد البشرية.

كما وفرت شركة «صحة» لخلود الشامسي فرص مواصلة التعلم؛ إذ تستعد حالياً للحصول على درجة الماجستير في إدارة الموارد البشرية، وتتطلع للمزيد من التطوير في الموارد البشرية في القطاع الصحي، وتسخير ما اكتسبته من معارف وخبرات لإحداث نقلة في هذه القطاع.

وأكدت خلود الشامسي أن العمل في «صحة» له منظور إنساني يختلف عن العمل في أي قطاع آخر، فهي توفر الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين على أرض الإمارات، وتؤدي كوادرها دوراً مهماً في خدمة المرضى.

وتقدمت خلود الشامسي بالنصح للأجيال الشابة من أبناء الإمارات بالحرص على الوصول إلى أعلى الدرجات العلمية، وتعلم ما تحتاجه الإمارات وشعبها، والتدريب المستمر واكتساب الخبرات والتعامل مع التحديات التي تواجههم بإيجابية وأخذ العبر والدروس منها.