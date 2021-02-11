نورة السويدي: نظرة طموحة لارتياد الإماراتية آفاق العالمية

أبوظبي (الاتحاد)

رفعت نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، أسمى آيات التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة بمناسبة وصول «مسبار الأمل» بنجاح إلى مدار المريخ، ووضع الإمارات على الخارطة العالمية لتبادل الخبرات والابتكارات والتكنولوجيا.

وأشادت بجهود معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، قائدة مهمة دولة الإمارات إلى كوكب المريخ، وفريق عملها الرائع الذي خاض التحدي، وأذهل العالم بوصول الدولة إلى الكوكب الأحمر، لتصبح القوة الخامسة عالمياً، والأولى عربياً تحقق هذا الإنجاز النوعي، مشيرة أن «مسبار الأمل» يشكل نموذجاً عربياً مشرفاً في تمكين الكوادر الشابة في تخصصات العلوم والتكنولوجيا والفضاء، وتعزيز الشراكات الدولية في مجالات البحث والابتكار، ودعم المجتمع العلمي العالمي، ونشر المعرفة من أجل مستقبل الإنسانية.

وقالت: «ونحن على أعتاب مرحلة جديدة توازيها شغفاً بنظرة طموحة لخلق مستقبل يليق بالمرأة الإماراتية، ويواكب التقدم المذهل الذي حققته الدولة بإرادة قيادتها الرشيدة وتفاني شعبها الوفي للوصول إلى أبعد نقطة آل إليها العرب، مستلهمةً من طموح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وبذات الإرادة المستنيرة لقيادتنا الرشيدة، ودعم وتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، نتطلع لارتياد ابنة الإمارات آفاق الريادة في ملف دعم وتمكين المرأة، وتقديم نموذج ملهم يصبح مرجعاً ومثالاً يحتذى به، وفقاً لأفضل الآليات والمنهجيات، نتصدر من خلاله المؤشرات العالمية في هذا الشأن».