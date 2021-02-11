رفعها مبتعثون إماراتيون احتفالاً بمسبار الأمل.. رايات الفخر في «ميشيغن»

أبوظبي (الاتحاد)

عبّر عدد من الطلاب الإماراتيين المبتعثين في جامعة ولاية ميشيغن عن فخرهم واعتزازهم بدخول مسبار الأمل مدار كوكب المريخ، وذلك من خلال رفع صور قادتنا ورمز عزتنا، وصور مسبار الأمل بجانب علم الإمارات المرسوم على صخرة في حرم الجامعة.

وقال الطالب محمد بن عبدالرحمن الهوني: إن هذا الإنجاز الكبير يعتبر مصدر فخر واعتزاز لنا بين شعوب العالم، وكذلك دليلاً جديد اًعلى قدرة أبناء زايد في تحقيق رؤية الوالد المؤسس في الوصول إلى أعلى درجات التقدم والتطور، ومنافسة دول العالم في المجالات كافة.

ومن جهته، قال الطالب راشد محمد النيادي: إنها كانت لحظة تاريخية وإنجازاً استثنائياً يجسد قوة وإمكانيات أبناء دولة الإمارات الذين لا يعرفون المستحيل في ظل قيادتنا الرشيدة. وأضاف الطالب خالد عوض النيادي أن هذا الإنجاز غير المسبوق للعرب يأتي من الإصرار والعزيمة التي يتحلى بها قادة دولتنا الغالية، ومن خلال إيمانهم بقدرات وإمكانيات الكوادر الإماراتية التي لا تعرف الصعاب. وتوجه المشاركون بالتهنئة على هذا الإنجاز التاريخي إلى القيادة الرشيدة والشعب الإماراتي العظيم.